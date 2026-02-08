NEWS

Olympia LIVE: Johnson auf Goldkurs - ÖSV geht leer aus

In der Olympia-Abfahrt der Frauen geht es um die Medaillen. Können die Österreicherinnen zuschlagen? Live-Infos:

Olympia LIVE: Johnson auf Goldkurs - ÖSV geht leer aus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Olympia-Entscheidungen der Frauen beginnen mit der Abfahrt (um 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Für die ÖSV-Damen starten Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb und Ariane Rädler (Die Startliste >>>).

Titelverteidigerin ist die Schweizerin Corinne Suter, die sich 2022 vor Sofia Goggia und Nadia Delago die Goldmedaille sicherte.

LIVE-Ticker:

Österreichs prominenteste Abwesende bei Olympia 2026

Manuel Fettner
Eva Pinkelnig

Slideshow starten

16 Bilder

Mehr zum Thema

Schockmoment! Vonn kommt bei Olympia-Abfahrt zu Sturz!

Schockmoment! Vonn kommt bei Olympia-Abfahrt zu Sturz!

Olympia
23
Gute Neuigkeiten! Vlhova gibt Update zu Comeback in Cortina

Gute Neuigkeiten! Vlhova gibt Update zu Comeback in Cortina

Olympia
2
Hemetsberger: "Recht viele haut es nicht so auf die Pappn"

Hemetsberger: "Recht viele haut es nicht so auf die Pappn"

Olympia
Kriechmayr: "Die Leute haben sich den Allerwertesten aufgerissen"

Kriechmayr: "Die Leute haben sich den Allerwertesten aufgerissen"

Olympia
6
Rädler und Vonn im letzten Abfahrtstraining vorne dabei

Rädler und Vonn im letzten Abfahrtstraining vorne dabei

Olympia
1
Von Allmen strahlt: "Kann es noch nicht in Worte fassen"

Von Allmen strahlt: "Kann es noch nicht in Worte fassen"

Olympia
12
Irrer Ritt! Von Allmen holt sich Abfahrts-Gold

Irrer Ritt! Von Allmen holt sich Abfahrts-Gold

Olympia
19

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026