Olympia LIVE: Johnson auf Goldkurs - ÖSV geht leer aus
In der Olympia-Abfahrt der Frauen geht es um die Medaillen. Können die Österreicherinnen zuschlagen? Live-Infos:
Die Olympia-Entscheidungen der Frauen beginnen mit der Abfahrt (um 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Für die ÖSV-Damen starten Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb und Ariane Rädler (Die Startliste >>>).
Titelverteidigerin ist die Schweizerin Corinne Suter, die sich 2022 vor Sofia Goggia und Nadia Delago die Goldmedaille sicherte.