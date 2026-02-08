Die Olympia-Entscheidungen der Frauen beginnen mit der Abfahrt (um 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Für die ÖSV-Damen starten Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb und Ariane Rädler (Die Startliste >>>).

Titelverteidigerin ist die Schweizerin Corinne Suter, die sich 2022 vor Sofia Goggia und Nadia Delago die Goldmedaille sicherte.

LIVE-Ticker: