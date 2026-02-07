Olympia, Tag 2: Programm und Österreicher im Einsatz

Der zweite Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien hat erneut viele Bewerbe und Medaillenkämpfe zu bieten.

Acht Medaillen-Entscheidungen sind am Sonntag am Programm. Zunächst kommt es zur Abfahrt der Frauen (11:30 Uhr, im Live-Ticker). Dabei wollen Cornelia Hütter, Miriam Puchner, Ariane Rädler und Nina Ortlieb für Österreich auf Medaillenjagd gehen.

Um 12:30 Uhr folgt der Skiathlon der Herren über 20 Kilometer mit dem Steirer Mika Vermeulen. Im Biathlon gibt es ab 14:05 Uhr den Auftakt mit der Mixed-Staffel über 4 x 6 km. Dabei greift das rot-weiß-rote Quartett um Dominic Unterweger, Simon Eder, Anna Gandler und Lisa Hauser an.

Große Medaillenchancen im Snowboard und Rodeln

Zudem steht der Parallel-Riesenslalom im Snowboard am Programm. Die Qualifikationsläufe beginnen um 09:00 Uhr, die KO-Phase startet mit dem Achtelfinale ab 13:00 Uhr. Mit Benjamin Karl, Andreas Prommegger und Sabine Payer könnte Österreich kräftig um Medaillen mitmischen.

Um 16:00 Uhr folgt der Eisschnelllauf-Bewerb mit Alexander Farthofer über 5 000 Meter. Danach kämpft Jonas Müller beim Rodeln im Einsitzer ab 17:00 Uhr mit guten Aussichten um eine Medaille.

Abschließend folgt das Finale im Teambewerb beim Eiskunstlauf.

Die Einsätze der Österreicher am Sonntag, 8. Februar 2026:

Snowboard:

09:00 Uhr: Frauen Parallel-RTL - Sabine Payer, Claudia Riegler, Martina Ankele

09:30 Uhr: Männer Parallel-RTL - Benjamin Karl, Alexander Payer, Fabian Obmann, Andreas Prommegger

Ski Alpin

11:30 Uhr: Frauen Abfahrt - Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb, Ariane Rädler

Langlauf:

12:30 Uhr: Männer Skiathlon - Mika Vermeulen

Biathlon:

14:05 Uhr: Mixed-Staffel - Dominic Unterweger, Simon Eder, Anna Gandler, Lisa Hauser

Eischnelllauf:

16:00 Uhr: Männer 5 000 m - Alexander Farthofer

Rodeln:

17:00 Uhr: Männer Einsitzer, 3. und 4. Lauf - Jonas Müller, Wolfgang Kindl, Nico Gleirscher

Snowboard:

19:30 Uhr: Frauen Big Air Qualifikation - Anna Gasser, Hanna Karrer