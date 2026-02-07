Olympia, Tag 2: Programm und Österreicher im Einsatz
Der zweite Tag bei den Olympischen Spielen steht an! Neben der Frauen-Abfahrt kämpfen die Snowboarder und Rennrodler für Österreich um Edelmetall. Diese ÖOC-Athleten sind im Einsatz:
Der zweite Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien hat erneut viele Bewerbe und Medaillenkämpfe zu bieten.
Der Olympia-Tag im Live-Ticker >>>
Acht Medaillen-Entscheidungen sind am Sonntag am Programm. Zunächst kommt es zur Abfahrt der Frauen (11:30 Uhr, im Live-Ticker). Dabei wollen Cornelia Hütter, Miriam Puchner, Ariane Rädler und Nina Ortlieb für Österreich auf Medaillenjagd gehen.
Um 12:30 Uhr folgt der Skiathlon der Herren über 20 Kilometer mit dem Steirer Mika Vermeulen. Im Biathlon gibt es ab 14:05 Uhr den Auftakt mit der Mixed-Staffel über 4 x 6 km. Dabei greift das rot-weiß-rote Quartett um Dominic Unterweger, Simon Eder, Anna Gandler und Lisa Hauser an.
Große Medaillenchancen im Snowboard und Rodeln
Zudem steht der Parallel-Riesenslalom im Snowboard am Programm. Die Qualifikationsläufe beginnen um 09:00 Uhr, die KO-Phase startet mit dem Achtelfinale ab 13:00 Uhr. Mit Benjamin Karl, Andreas Prommegger und Sabine Payer könnte Österreich kräftig um Medaillen mitmischen.
Um 16:00 Uhr folgt der Eisschnelllauf-Bewerb mit Alexander Farthofer über 5 000 Meter. Danach kämpft Jonas Müller beim Rodeln im Einsitzer ab 17:00 Uhr mit guten Aussichten um eine Medaille.
Abschließend folgt das Finale im Teambewerb beim Eiskunstlauf.
Die Einsätze der Österreicher am Sonntag, 8. Februar 2026:
Snowboard:
09:00 Uhr: Frauen Parallel-RTL - Sabine Payer, Claudia Riegler, Martina Ankele
09:30 Uhr: Männer Parallel-RTL - Benjamin Karl, Alexander Payer, Fabian Obmann, Andreas Prommegger
Ski Alpin
11:30 Uhr: Frauen Abfahrt - Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb, Ariane Rädler
Langlauf:
12:30 Uhr: Männer Skiathlon - Mika Vermeulen
Biathlon:
14:05 Uhr: Mixed-Staffel - Dominic Unterweger, Simon Eder, Anna Gandler, Lisa Hauser
Eischnelllauf:
16:00 Uhr: Männer 5 000 m - Alexander Farthofer
Rodeln:
17:00 Uhr: Männer Einsitzer, 3. und 4. Lauf - Jonas Müller, Wolfgang Kindl, Nico Gleirscher
Snowboard:
19:30 Uhr: Frauen Big Air Qualifikation - Anna Gasser, Hanna Karrer