Gute Neuigkeiten! Vlhova gibt Update zu Comeback in Cortina

Zwei Jahre nach ihrem Kreuzbandriss steht Petra Vlhová unmittelbar vor ihrem Comeback.

Die Slowakin gibt auf Instagram bekannt, dass sie bei Olympia 2026 im Slalom und in der Team-Kombination starten möchte.

"Ich kann es kaum erwarten, wieder im Starthaus zu stehen und mein Land zu vertreten", sagt die Gesamtweltcupsiegerin von 2022.

Im Januar 2024 stürzte Petra Vlhova beim Weltcup-Riesentorlauf im Heimrennen in Jasna schwer und konnte zwei Jahre keine Rennen bestreiten. Nun möchte sie ihren Olympiasieg im Slalom verteidigen.