Vonn nach schwerem Sturz offenbar ein zweites Mal operiert

Update zum Gesundheitszustand von Lindsey Vonn nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt.

Die 41-jährige US-Amerikanerin ist nach ihrem Unterschenkelbruch offenbar ein zweites Mal operiert worden, berichtet die Agentur "Reuters" unter Berufung auf eine Quelle am Montag.

Demnach soll die erneute Operation zur Stabilisierung beitragen und Komplikationen im Zusammenhang mit Schwellungen und der Durchblutung verhindern.

Auch Klinik in Innsbruck wurde in Betracht gezogen

Vonn wurde am Sonntag nach ihrem schweren Sturz auf der Tofana per Helikopter vom Olympiaort Cortina d’Ampezzo in das Krankenhaus Ca' Foncello in Treviso geflogen und noch am selben Tag operiert.

Die Eingriffe sollen dem Bericht zufolge von einem gemeinsamen Team aus lokalen Orthopäden und plastischen Chirurgen vorgenommen worden sein. Vonns persönlicher Arzt war demnach zwar anwesend, unterstützte jedoch lediglich, während die italienischen Ärzte die Eingriffe leiteten.

Das US-Skiteam hatte im Vorfeld mehrere Krankenhäuser - unter anderem auch die Klinik in Innsbruck - begutachtet, bevor die Wahl auf Treviso fiel, rund 125 Kilometer von Cortina entfernt. Ausschlaggebend war laut Quelle unter anderem, dass das Krankenhaus über eine Neurochirurgie verfügt.

Svindal: "Lindsey, du bist unglaublich mutig"

Vonns Trainer Aksel Lund Svindal meldet sich indes auf Instagram zu Wort: "Lindsey, du bist unglaublich mutig. Du inspirierst die Leute, die deinen Weg verfolgen, und uns, die täglich eng mit dir zusammenarbeiten", schreibt der Norweger. "Gestern war ein harter Tag am Berg. Für alle, aber ganz besonders für dich."

Laut Svindal habe Vonn noch Glückwünsche an ihre Teamkollegin Breezy Johnson, die spätere Olympiasiegerin, ausgerichtet, ehe sie selbst ins Krankenhaus geflogen wurde. "Wahrer Charakter zeigt sich in den schwierigsten Momenten", so Svindal.



