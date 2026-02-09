Kriechmayr hadert nach Abfahrt: "Bin richtig sauer"

Vincent Kriechmayr zeigte sich nach der Abfahrt in der Alpinen Team-Kombination der Männer überhaupt nicht zufrieden.

"Ich bin richtig sauer", meinte der 34-Jährige nach seinem Lauf im "ORF"-Interview. Im unteren Teil der Strecke hatte er Probleme, sein Rückstand auf Leader Giovanni Franzoni betrug am Ende 1,25 Sekunden.

Kombinations-Partner Manuel Feller versuchte zwar, Kriechmayr aufzubauen - wirklich viel brachte das aber nicht.

"Tut mir leid für ihn"

"Er wollte mich aufbauen – hat er nicht geschafft. Ich war richtig sauer, dass ich da noch eine Sekunde drauf krieg. Es tut mir leid für ihn, da habe ich ihm keinen Gefallen getan", so Kriechmayr.

Die weiteren ÖSV-Läufer liegen hinter dem siebtplatzierten Duo auf Rang acht (Hemetsberger/Schwarz und Haaser/Matt) bzw. zehn (Babinsky/Gstrein).

Der Slalom startet um 14:00 Uhr, Feller wird versuchen, Kriechmayr weiter zu besänftigen.

