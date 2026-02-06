NEWS

Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Frauen

Für die ÖSV-Abfahrerinnen steht das erste Abfahrtstraining auf dem Olympia-Hang von Cortina d’Ampezzo auf dem Programm. LIVE-Infos:

Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Frauen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Das erste Training der Damen in "Olympia delle Tofana" steht auf dem Programm (um 11:30 im Live-Ticker>>>).

Die ÖSV-Damen suchen für die Olympia-Abfahrt am Sonntag nach der schnellsten Linie, um sich gleich bei der ersten Medaillenentscheidung in Szene zu setzen.

Vor vier Jahren war Cornelia Hütter als 7. beste Österreicherin bei der Olympia-Abfahrt. Gewonnen hat damals Corinne Suter.

Diese Sportstätten herbergen die Olympischen Spiele 2026

