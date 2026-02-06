Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Frauen

Das erste Training der Damen in "Olympia delle Tofana" steht auf dem Programm (um 11:30 im Live-Ticker>>>).

Die ÖSV-Damen suchen für die Olympia-Abfahrt am Sonntag nach der schnellsten Linie, um sich gleich bei der ersten Medaillenentscheidung in Szene zu setzen.

Vor vier Jahren war Cornelia Hütter als 7. beste Österreicherin bei der Olympia-Abfahrt. Gewonnen hat damals Corinne Suter.

LIVE-Ticker: