Hatte Vonn bei ihrem schweren Sturz Glück im Unglück?

Die US-Amerikanerin bangte nach ihrem Abflug in Crans-Montana um die Olympia-Teilnahme.

Hatte Vonn bei ihrem schweren Sturz Glück im Unglück? Foto: © GEPA
Lindsey Vonn dürfte nach ihrem schweren Sturz in der abgebrochenen Abfahrt von Crans-Montana wohl an den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo teilnehmen können.

Wie der "Blick" berichtet, hat sich die 41-jährige US-Amerikanerin "nur" eine Knochenprellung im linken Knie zugezogen. Demnach sei nichts "gebrochen oder gerissen", schreibt das Schweizer Medium.

Vonn war nach wenigen Fahrsekunden nach einem Sprung in Rücklage geraten und im Fangnetz gelandet. Zwar konnte die Führende im Abfahrts-Weltcup selbstständig ins Ziel fahren, wurde von dort aber per Helikopter ins nächstgelegene Krankenhaus geflogen.

Später schrieb sie auf Instagram: "Der Traum von Olympia ist noch nicht vorbei." Und wie es aussieht, könnte die US-Speed-Queen die heißersehnte Goldmedaille in Cortina d'Ampezzo tatsächlich ins Visier nehmen.

Auf der Tofana könnte Vonn jedenfalls einige Rekorde brechen. Diese Olympia-Rekorde könnten 2026 geknackt werden >>>

