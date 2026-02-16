Diese ÖSV-Frauen starten beim Olympia-Slalom

Das rot-weiß-rote Aufgebot für den Slalom der Frauen bei den Olympischen Spielen steht fest.

Katharina Gallhuber, Lisa Hörhager, Katharina Huber und Katharina Truppe werden für Österreich am Start sein.

Gallhuber war bei den Olympischen Spielen 2018 Dritte im Slalom, für Hörhager ist es das Olympia-Debüt. Huber und Truppe gewannen 2022 im Mixed-Team-Parallelslalom Gold.

Los geht es am Mittwoch mit dem ersten Durchgang um 10:00, um 13.30 startet das Finale.