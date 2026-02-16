NEWS

Ski LIVE - Slalom der Männer: das aktuelle Ergebnis

Olympia LIVE: Slalom-Krimi in Bormio! Alles offen im letzten Olympiarennen der Männer. Gelingt ÖSV noch eine Medaille? Alle Ergebnisse, und Zwischenstände.

Ski LIVE - Slalom der Männer: das aktuelle Ergebnis
Letzte Medaillenentscheidung der Ski-Männer in Bormio.

Schneefall und eine extrem unruhige Piste fordern in Bormio alles von den Technikern. Nach dem ersten Durchgang führt der Norweger Atle Lie McGrath souverän. Manuel Feller ist nach einem Fahrfehler bereits ausgeschieden. LIVE-Ticker>>>

ÖSV-Lage: Gstrein im Medaillenrennen, Feller out

Während Manuel Feller die Segel streichen muss, hält Fabio Gstrein die rot-weiß-rote Fahne hoch. Trotz der schwierigen Bedingungen liegt er als Dritter voll auf Medaillenkurs. Marco Schwarz liegt als Siebenter 1,96 Sekunden zurück - eine Sekunde hinter den Medaillen. Die enormen Zeitabstände – Michael Matt ist trotz über zwei Sekunden Rückstand noch in den Top 10 – unterstreichen die Härte des Rennens.

Startzeiten & Key-Facts

  • 1. Durchgang: 10:00 Uhr

  • 2. Durchgang: 13:30 Uhr

Olympia LIVE: Slalom der Männer - das aktuelle Ergebnis:

