Olympia, Samstag 14.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Erstmals seit dem ersten Tag der Olympischen Spiele blieb Österreich am Freitag, dem 13., ohne Edelmetall in Mailand/Cortina.

Am Valentinstag bietet sich der rot-weiß-roten Delegation aber bereits einige neue Gelegenheiten, die 13. Medaille für Österreich zu sammeln.

Den Tagesauftakt stellt der Riesentorlauf der alpinen Ski-Männer dar. Der erste Durchgang mit Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Raphael Haaser und Lukas Feurstein beginnt um 10:00 Uhr. Die Startliste für den Riesentorlauf der Männer >>>

Das Finale startet dann um 13:30 Uhr. Um 14:00 Uhr geht es für Lisa Hauser und Co. im Biathlon Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer um eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung.

Um 18:00 Uhr beziehungsweise 19:44 Uhr findet der dritte und vierte Lauf im Skeleton-Bewerb der Frauen statt - mitten im Medaillenkampf befindet sich Janine Flock, die nach den ersten beiden Läufen führt>>>.

Dazwischen geht es für die Skispringer um Stephan Embacher ab 18:45 Uhr auf der Großschanze um alles. Sie möchten der bisherigen Medaillenflaute ein Ende setzen. Zudem ist um 19:30 Uhr Lara Wolf in der Big-Air-Qualifikation im Ski Freestyle im Einsatz.

Die Einsätze der Österreicher am Samstag, 14. Februar 2026:

Ski Alpin:

10:00/13:30 Uhr: Riesentorlauf Männer - Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner, Raphael Haaser, Lukas Feurstein

Biathlon:

14:00 Uhr: 7,5 Kilometer Sprint Frauen - Lisa Hauser, Anna Gandler, Anna Andexer, Anna Juppe

Skeleton:

18:00/19:44 Uhr: 3. und 4. Lauf Frauen - Janine Flock

Skispringen:

18:45 Uhr: Einzelbewerb Großschanze Männer - Stefan Kraft, Stephan Embacher, Jan Hörl, Daniel Tschofenig

Ski Freestyle:

19:30 Uhr: Big Air Qualifikation - Lara Wolf