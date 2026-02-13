Olympia, Samstag 14.2.: Programm und Österreicher im Einsatz
Auch am Valentinstag herrscht bei den Olympischen Winterspielen Hochbetrieb. Für die rot-weiß-rote Delegation gibt es wieder einige Medaillenchancen. Die Übersicht:
Erstmals seit dem ersten Tag der Olympischen Spiele blieb Österreich am Freitag, dem 13., ohne Edelmetall in Mailand/Cortina.
Am Valentinstag bietet sich der rot-weiß-roten Delegation aber bereits einige neue Gelegenheiten, die 13. Medaille für Österreich zu sammeln.
Der Olympia-Tag im Live-Ticker >>>
Den Tagesauftakt stellt der Riesentorlauf der alpinen Ski-Männer dar. Der erste Durchgang mit Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Raphael Haaser und Lukas Feurstein beginnt um 10:00 Uhr. Die Startliste für den Riesentorlauf der Männer >>>
Das Finale startet dann um 13:30 Uhr. Um 14:00 Uhr geht es für Lisa Hauser und Co. im Biathlon Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer um eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung.
Um 18:00 Uhr beziehungsweise 19:44 Uhr findet der dritte und vierte Lauf im Skeleton-Bewerb der Frauen statt - mitten im Medaillenkampf befindet sich Janine Flock, die nach den ersten beiden Läufen führt>>>.
Dazwischen geht es für die Skispringer um Stephan Embacher ab 18:45 Uhr auf der Großschanze um alles. Sie möchten der bisherigen Medaillenflaute ein Ende setzen. Zudem ist um 19:30 Uhr Lara Wolf in der Big-Air-Qualifikation im Ski Freestyle im Einsatz.
Die Einsätze der Österreicher am Samstag, 14. Februar 2026:
Ski Alpin:
10:00/13:30 Uhr: Riesentorlauf Männer - Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner, Raphael Haaser, Lukas Feurstein
Biathlon:
14:00 Uhr: 7,5 Kilometer Sprint Frauen - Lisa Hauser, Anna Gandler, Anna Andexer, Anna Juppe
Skeleton:
18:00/19:44 Uhr: 3. und 4. Lauf Frauen - Janine Flock
Skispringen:
18:45 Uhr: Einzelbewerb Großschanze Männer - Stefan Kraft, Stephan Embacher, Jan Hörl, Daniel Tschofenig
Ski Freestyle:
19:30 Uhr: Big Air Qualifikation - Lara Wolf