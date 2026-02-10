Olympia heute: Holt Österreich am Dienstag die fünfte Medaille?

Am Dienstag geht es mit einem dicht gedrängten Olympia-Programm weiter. Auch diesmal haben die Österreicherinnen und Österreicher gute Chancen auf weitere Medaillen.

Los geht es um 10:30 Uhr mit der Abfahrt der Frauen-Kombination. Diese wollen es den erfolgreichen Männern, die am Vortag durch Feller/Kriechmayr Silber holten, nachmachen. Um 14:00 Uhr folgt der Slalom.

Ab 11:45 Uhr steht dann das Sprint-Finale des Skilanglaufs der Männer und Frauen am Programm.

Matej Svancer kämpft ab 12:30 Uhr im Slopestyle um einen Podestplatz. Eine Stunde später messen sich die Biathleten über 20km.

Die Rennrodlerinnen eröffnen ab 17:00 Uhr ihren dritten Lauf, ehe um 18:40 Uhr der vierte und somit die Entscheidung folgt.

Den Abschluss machen am Abend um 18:45 Uhr die Skispringer und Skispringerinnen mit dem Mixed-Team-Bewerb auf der Normalschanze.

Zeitplan und Kalender der Olympischen Spiele 2026 >>>

