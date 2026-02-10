NEWS

Gold! Huber und Rädler sensationell Olympiasiegerinnen

Katharina Huber bewahrt in der Entscheidung Nerven und fährt zu Gold. In der Entscheidung fällt Mikaela Shiffrin auf Rang vier zurück.

Gold! Huber und Rädler sensationell Olympiasiegerinnen Foto: © GEPA
Erste Medaille für Österreichs Ski-Frauen bei den Olympischen Spielen!

Katharina Huber und Ariane Rädler sichern sich in der Team-Kombination sensationell die Goldmedaille. In der Entscheidung schlägt Huber im Slalom die große Dominatorin Mikaela Shiffrin, die gemeinsam mit Breezy Johnson sogar auf Platz vier zurückfällt.

Deutschland knapp geschlagen

Silber geht an Deutschland mit Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann. Auf Platz 6 ging Aicher in den Slalom, am Ende fehlen der Silbermedaillen-Gewinnerin der Abfahrt nur 0.05 Sekunden für Gold. Die US-Amerikanerinnen Jacqueline Wiles/PaulaMoltzan (+0.25) holen Bronze.

Cornelia Hütter und Katharina Truppe (+0.61) landen knapp neben dem Stockerl und werden Fünfte.

Die weiteren Österreicherinnen haben mit der Medaillen-Entscheidung nichts zu tun: Nina Ortlieb und Katharina Gallhuber werden 7. Mirjam Puchner und Lisa Hörhager landen auf Rang 14.

