Rädler und Huber nach Abfahrt voll auf Medaillenkurs!

Ariane Rädler liegt bei der Team-Kombination nach der Abfahrt auf einem starken zweiten Rang. Die Vorarlbergerin liegt lange in Führung, wird dann aber noch von Olympiasiegerin Breezy Johnson abgefangen. Die beiden trennen allerdings nur sechs Hundertstel.

Im Slalom übernimmt dann Katharina Huber. Beim Team USA 1 geht Superstar und Top-Favoritin Mikaela Shiffrin an den Start.

Auf Rang drei fährt die Italienerin Laura Pirovano (+0,27). Ihre Partnerin im Slalom ist Martina Peterlini. Mit Cornelia Hütter hat auch Österreich 1 noch alle Möglichkeiten im Kampf um die Medaillen. Die Steirerin fährt mit Katharina Truppe und hat nur 33 Hundertstel Rückstand auf Rang drei.

Die weiteren Österreicherinnen

Nina Ortlieb liegt auf Platz neun (+1,01), Mirjam Puchner ist 14. (+1,59). Im Slalom übernehmen dann Katharina Gallhuber bzw. Lisa Hörhager.

Die Entscheidung um Edelmetall beginnt um 14 Uhr. Zum LIVE-Ticker >>>

Mit Vincent Kriechmayr und Manuel Feller konnte die Männer am Montag in der Team-Kombination bereits vorlegen und jubelten über Silber. >>>

"Ich hab gesagt: Streng dich an, du fährst nicht nur für dich"

Bei der Spezial-Abfahrt belegte Rädler nur Platz acht. Die Verbessung könnte mit zusätzlicher Motivation zusammenhängen. "Ich habe mir am Start gesagt, Ariane streng dich an, du fährst nicht nur für dich. Im Ziel habe ich mir gedacht, okay, ich habe meinen Job getan und bin ich happy", sagt die ÖSV-Speedfahrerin am ORF-Mikro.

Andererseits stieg bei der Vorarlbergerin nach ihrem Lauf auch die Nervösität an: "Ich bin jetzt nervöser, als wenn ich selber fahre. Kathi hat so eine gute Technik, ich habe ihr viel Spaß gewünscht, sie soll es genießen. Ich weiß, sie wird alles geben."