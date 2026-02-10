NEWS

Buckelpisten-Duo lässt erste Quali-Chance für Finale liegen

Avital Carroll und Katharina Ramsauer qualifizieren sich bei der ersten Möglichkeit noch nicht für das Finale. Am morgigen Mittwoch bietet sich die nächste Chacne.

Österreichs Buckelpisten-Duo hat den ersten Qualifikationslauf für das Finale am Mittwoch außerhalb der direkten Aufstiegsplätze abgeschlossen.

Avital Carroll schrammte als Elfte knapp an den notwendigen Top Ten vorbei, Katharina Ramsauer belegte Platz 23.

Beide haben am Mittwoch noch eine zweite Chance. Im zweiten Qualifikationslauf werden ohne die Top zehn des Vortages weitere zehn Plätze für die danach ausgefahrene Medaillenentscheidung vergeben.

5

