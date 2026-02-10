Heidi Bucher scheidet bei den Olympischen Spielen im Viertelfinale des Langlauf-Sprints aus.

Bei ihrem Olympia-Debüt schafft es die 19-Jährige als jüngste Athletin im Feld in die Top 30 und legt eine Talentprobe ab.

Im vierten Heat muss sich Bucher den Top-Läuferinnen rund um Jessica Diggins und Maja Dahlqvist geschlagen geben. Mit 8,40 Sekunden Rückstand belegt sie den sechsten und damit letzten Platz in ihrer Gruppe.

"Bedeutet mir richtig viel"

Dennoch überwogen die positiven Aspekte. "Es war richtig cool, dass ich ein zweites Mal laufen durfte, das bedeutet mir richtig viel. Ich habe probiert, so lange wie möglich dranzubleiben, bin aber auf der Kuppe leider abgerissen. Aber ich kann mitnehmen, dass ich es drauf habe, in die Top 30 zu laufen. Ich habe viel Erfahrung gesammelt und gehe voll positiv aus dem Tag raus", sagte Bucher, die kommende Woche auch den Teamsprint bestreiten wird.

Die Burgenländerin Magdalena Scherz scheidet in der Qualifikation als 35. aus.

Schweden außer Konkurrenz

Die Schwedinnen feiern nach dem Doppelerfolg im Skiathlon sogar einen Dreifachsieg. Linn Svahn gewinnt vor Titelverteidigerin Jonna Sundling und Maja Dahlqvist.

