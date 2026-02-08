NEWS

Olympia, Montag 9.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Fünf Medaillenentscheidungen warten, allesamt auch mit österreichischer Beteiligung. Die Übersicht:

Nach den ersten Medaillen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina bietet auch der Montag genug Gelegenheit, mehr Edelmetall in den Medaillenspiegel zu bringen.

Fünf Medaillen-Entscheidungen stehen an, an allen fünf sind auch österreichische Sportlerinnen und Sportler beteiligt.

Bei den Alpinen fahren vier Duos in Abfahrt (10:30 Uhr) und Slalom (14:00 Uhr) um den Triumph in der Team-Kombination der Männer, dazwischen tritt Lara Wolf im Frauen-Finale Slopestyle der Ski-Freestyler an (12:30 Uhr).

Um 17:30 Uhr treten Vanessa Herzog und Jeannine Rosner über die 1.000 Meter an, um 19:00 Uhr die ÖSV-Adler im Einzel-Bewerb von der Normalschanze und um 19:30 Uhr Anna Gasser und Hanna Karrer im Finale der Big-Air-Snowboarderinnen.

Eine gute Grundlage, um in die Medaillenentscheidung am Dienstag einzugreifen, wollen die Rodlerinnen in ihren ersten Läufen des Einsitzers legen (ab 17:00 Uhr).

Die Einsätze der Österreicher am Montag, 9. Februar 2026:

Ski Alpin:

10:30/14:00 Uhr: Männer Teamkombination (Abfahrt und Slalom) - Vincent Kriechmayr/Manuel Feller, Daniel Hemetsberger/Marco Schwarz, Stefan Babinsky/Fabio Gstrein, Raphael Haaser/Michael Matt

Ski Freestyle:

12:30 Uhr: Frauen-Finale Slopestyle - Lara Wolf

Rodeln:

17:00 Uhr: Frauen Einsitzer, 1. und 2. Lauf - Lisa Schulte, Hannah Prock, Dorothea Schwarz

Eisschnelllauf:

17:30 Uhr: Frauen 1.000 m - Vanessa Herzog, Jeannine Rosner

Skispringen:

19:00 Uhr: Männer Normalschanze - Stephan Embacher, Jan Hörl, Stefan Kraft, Daniel Tschofenig

Snowboard:

19:30 Uhr: Frauen-Finale Big Air - Anna Gasser, Hanna Karrer

