Überraschung in der Verfolgung: Schwede holt Gold

Martin Ponsiluoma holt überraschend die Goldmedaille in der Verfolgung!

Der Schwede, als Siebenter ins Rennen gegangen, behält von den Top-Athleten am Schießstand die Nerven am besten zusammen und holt seine zweite Olympia-Medaille nach Silber im Massenstart von Peking 2022.

Hinter "Ponsi" holt sich Sturla Holm Laegreid (NOR) die Silbermedaille (2/+20,6), Bronze geht an den lange führenden Emilien Jacquelin (3/+29,7). Der Franzose hasardiert wie schon so oft beim letzten Schießen und schmeißt damit die Goldene weg.

Sprint-Olympiasieger Quentin Fillon Maillet patzt zu sehr am Schießstand und wird nur Siebenter (5/+1:13,5).

Eder bester ÖSV-Athlet

Der beste Österreicher wird Altstar Simon Eder als 36. (3/+4:22,1), der sich damit immerhin um zehn Ränge verbessern kann. Eine geringfügige Verbesserung gelingt auch Fabian Müllauer (gestartet als 39.), der direkt hinter Eder ins Ziel kommt (5/+4:24,8).

Patrick Jakob dagegen kann seine jüngsten Leistungen, insbesondere in den Einzel-Bewerben, nicht bestätigen und wird nur 55. (5/+6:42,7).