Überraschung in der Verfolgung: Schwede holt Gold
Der 30-Jährige holt seine zweite Olympia-Medaille und zockt die Konkurrenz ab. Sprint-Olympiasieger Fillon Maillet fällt deutlich zurück. Simon Eder wird bester Österreicher.
Martin Ponsiluoma holt überraschend die Goldmedaille in der Verfolgung!
Der Schwede, als Siebenter ins Rennen gegangen, behält von den Top-Athleten am Schießstand die Nerven am besten zusammen und holt seine zweite Olympia-Medaille nach Silber im Massenstart von Peking 2022.
Hinter "Ponsi" holt sich Sturla Holm Laegreid (NOR) die Silbermedaille (2/+20,6), Bronze geht an den lange führenden Emilien Jacquelin (3/+29,7). Der Franzose hasardiert wie schon so oft beim letzten Schießen und schmeißt damit die Goldene weg.
Sprint-Olympiasieger Quentin Fillon Maillet patzt zu sehr am Schießstand und wird nur Siebenter (5/+1:13,5).
Eder bester ÖSV-Athlet
Der beste Österreicher wird Altstar Simon Eder als 36. (3/+4:22,1), der sich damit immerhin um zehn Ränge verbessern kann. Eine geringfügige Verbesserung gelingt auch Fabian Müllauer (gestartet als 39.), der direkt hinter Eder ins Ziel kommt (5/+4:24,8).
Patrick Jakob dagegen kann seine jüngsten Leistungen, insbesondere in den Einzel-Bewerben, nicht bestätigen und wird nur 55. (5/+6:42,7).