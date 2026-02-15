NEWS
Beierl im Monobob nach erstem Lauf außerhalb der Top 10
Die Österreicherin verpatzt ihren ersten von vier Läufen im Monobob.
Die nach einem Bruch des Mittelfußknochens gehandicapte Katrin Beierl liegt im olympischen Monobob-Bewerb in Cortina nach dem ersten von vier Läufen nur an der 13. Stelle.
Die Niederösterreicherin hat 0,90 Sekunden Rückstand auf die Deutsche Laura Nolte, die am Sonntag mit Bahnrekord von 59,44 Sek. die US-Amerikanerinnen Elana Meyers Taylor (+0,05) und Kaysha Love (+0,10) auf Distanz hielt.
Der zweite Lauf folgt um 11.50 Uhr, die beiden weiteren am Montag.