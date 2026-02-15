NEWS

Beierl im Monobob nach erstem Lauf außerhalb der Top 10

Die Österreicherin verpatzt ihren ersten von vier Läufen im Monobob.

Beierl im Monobob nach erstem Lauf außerhalb der Top 10 Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die nach einem Bruch des Mittelfußknochens gehandicapte Katrin Beierl liegt im olympischen Monobob-Bewerb in Cortina nach dem ersten von vier Läufen nur an der 13. Stelle.

Die Niederösterreicherin hat 0,90 Sekunden Rückstand auf die Deutsche Laura Nolte, die am Sonntag mit Bahnrekord von 59,44 Sek. die US-Amerikanerinnen Elana Meyers Taylor (+0,05) und Kaysha Love (+0,10) auf Distanz hielt.

Der zweite Lauf folgt um 11.50 Uhr, die beiden weiteren am Montag. Zum Olympia-Ticker >>>

Mehr zum Thema

Olympia LIVE: Gelingt den ÖSV-Biathleten eine Verbesserung?

Olympia LIVE: Gelingt den ÖSV-Biathleten eine Verbesserung?

Olympia
Nach Sabotagen: Italien verstärkt Kontrollen am Bahnnetz

Nach Sabotagen: Italien verstärkt Kontrollen am Bahnnetz
Kurz vor Beginn: Schweizer Ski-Ass sagt RTL-Start ab

Kurz vor Beginn: Schweizer Ski-Ass sagt RTL-Start ab

Olympia
Super-Team-Bewerb: Hörl und Embacher als "letzte Hoffnung"

Super-Team-Bewerb: Hörl und Embacher als "letzte Hoffnung"

Olympia
7
Olympia heute: Skispringen der Frauen auf der Großschanze

Olympia heute: Skispringen der Frauen auf der Großschanze

Olympia
Erste Wienerin: Die (noch) einzigartige Story der Meghan Wadsak

Erste Wienerin: Die (noch) einzigartige Story der Meghan Wadsak

Olympia
Olympia-Halbzeit: Die Medaillen-Chancen in Woche zwei

Olympia-Halbzeit: Die Medaillen-Chancen in Woche zwei

Olympia

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026