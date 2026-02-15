NEWS

Kriegsmaterial auf Parkplatz in Predazzo gefunden

Ein Team aus Sprengstoff-Experten kümmerte sich um den Sprengkörper.

Kriegsmaterial auf Parkplatz in Predazzo gefunden Foto: © GEPA
Auf einem Parkplatz für die Olympischen Winterspiele in Italien ist eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Der Sprengkörper wurde in der Nähe des Austragungsorts für die Skisprung-Wettbewerbe in Predazzo gefunden, wie die Polizei mitteilte. Normalerweise wird das Parkplatz-Gelände zur Lagerung von Holz genutzt. Die Handgranate sei von Experten entschärft worden. Für die öffentliche Sicherheit habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, hieß es.

Liegenschaften angemietet

Der Olympia-Parkplatz zwischen den Ortschaften Preddazo und Moena kann sowohl für Busse als auch für Pkw genutzt werden. In Predazzo fand am Samstagabend das Skispringen von der Großschanze statt.

Die Winterspiele mit Mailand und Cortina d'Ampezzo als offiziellen Gastgeberstädten dauern noch bis kommenden Sonntag. Vor allem in kleineren Austragungsorten wie Predazzo und Antholz wurden dazu Liegenschaften angemietet, um den vielen Besuchern von außerhalb Parkmöglichkeiten zu bieten.

