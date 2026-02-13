Österreichische Biathleten in Antholz weit abgeschlagen

Die österreichischen Biathleten sind im 10-Kilometer-Sprint weit abgeschlagen.

Fabian Müllauer erreichte als bester Österreicher den 39. Rang.

Der Sieg in Antholz geht an den überlegenen Franzosen Quentin Fillon Maillet. Er gewinnt vor den Norwegern Vetle Sjaastad Christiansen (+13,7) und Sturla Holm Laegreid (+15,9).

Das Quintett, das vom Vierten Emilie Jacquelin und Sebastian Samuelsson (5.) komplettiert wird, bleibt beim Schießen fehlerfrei. Jacquelin bleibt 0,2 Sekunden hinter der Bronzemedaille.

Eder und Jakob schaffen dennoch Quali für Verfolgung

Müllauer bleibt im Liegendschießen fehlerfrei, stehend verfehlt er allerdings zweimal.

Simon Eder muss sich mit dem 46. Platz zufriedengeben, Patrick Jakob wird 49. Freuen dürfen sich beide zumindest über die Qualifikation für die Verfolgung, bei der auch Müllauer am Start ist. Im Sprint leisten sie sich je zwei Fehler.

Der 73. Dominic Unterweger darf am Sonntag (ab 11:15 Uhr) nicht an den Start gehen. Ihm unterlaufen drei Fehler.