Olympia-Sprüche: "Er holt Gold im Seitensprung"

Die Olympischen Spiele 2026 sind Geschichte, viele markante und legendäre Sager bleiben. Wir haben die besten für euch gesammelt - Teil 2:

Olympia-Sprüche: "Er holt Gold im Seitensprung" Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Die Athletinnen und Athleten haben bei den Olympischen Spielen 2026 nicht nur für viele schöne Erfolge, sondern auch für einige Aufreger, aber auch coole Sprüche gesorgt.

Wir haben die besten Sager für euch gesammelt. Hier gibt's die besten internationalen Sprüche der Olympischen Spiele 2026 in Mailand/Cortina. Im ersten Teil gibt es die besten rot-weiß-roten Sprüche.

Die besten internationalen Sprüche der Olympischen Spiele 2026:

"Einmal, okay - ich brauchte drei Jahre, um das zu verdauen. Aber zweimal, das ist jetzt genug."
Die Schweizer Freeskierin Mathilde Gremaud über den wie 2022 erneuten Abgang ihres Trainers Misra Noto vor Olympia zu Hauptkonkurrentin Eileen Gu.

"Lindsey wird von Olympia nicht mit einer Medaille heimfahren. Sie wird mit dem Herz eines Champions heimkehren."
Arnold Schwarzenegger über die in der Abfahrt schwer gestürzte Lindsey Vonn.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich die letzte Runde mit ihm gelaufen bin und ich hoffe, er schaut von oben zu und ist stolz auf mich."
Johan-Olav Botn nach seinem Sieg im Biathlon-Einzel in Gedenken an seinen am Vorweihnachtstag verstorbenen norwegischen Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken.

"Es ist schwer zu vergeben. Selbst nach einer Liebeserklärung vor der ganzen Welt."
Die Ex-Freundin von Sturla Holm Laegreid nach dessen Beichte infolge von Einzel-Bronze vor Live-Kameras, sie betrogen zu haben und zurückgewinnen zu wollen.

"Ich glaube, es ist ein Fehlschlag, wenn wir nicht Gold holen."
Für Kanadas Verteidiger Drew Doughty ist klar, wer das Eishockey-Turnier gewinnt.

"Für mich ist Skigeschichte nicht sehr wichtig. Das, was auf dem Papier steht, ist ziemlich nebensächlich für mich."
Franjo von Allmen. Nur er, Toni Sailer und Jean-Claude Killy haben bei den Ski-Männern bei einer Olympia-Ausgabe drei Goldene geholt.

"Ich hatte keine Angst, Fehler zu machen und habe das Unmögliche möglich gemacht."
Federica Brignone nach ihrem Super-G-Triumph.

"So ist eben der Zyklus des Lebens bei uns Frauen - im wahrsten Sinne des Wortes."
Biathletin Dorothea Wierer hatte während der Wettkämpfe ihre leicht leistungshemmende Periode.

"Ich habe noch nie in dieser Disziplin gewonnen. Das bei Olympia zu schaffen, ist der Wahnsinn."
Johannes Hösflot Kläbo nach seinem ersten Sieg über 10 km Skating.

"Eis ist rutschig."
Der unerwartete Eiskunstlauf-Goldmedaillengewinner Mikhail Shaidorov über den in der Kür gestrauchelten US-Star Ilia Malinin.

"Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist."
Ilia Malinin.

"Widerwärtiger Online-Hass greift den Verstand an, und Angst lockt ihn in die Dunkelheit - ganz gleich, wie sehr man versucht, angesichts des endlosen, unüberwindbaren Drucks bei Verstand zu bleiben."
Ilia Malinin Tage nach seinem Absturz.

"Schneller, höher, weiter - gemeinsam. 10.000 wurden benutzt, 2.800 Athleten - man kann es sich ausrechnen."
Mark Adams bedient sich in der Kondom-Frage am olympischen Motto.

"Ich habe so viele Emotionen. Es ist absolut unmöglich, dass ich sagen kann, was ich jetzt im Herz gefühlt habe."
Lucas Pinheiro Braathen nach dem Gewinn von Riesentorlauf-Gold für Brasilien, der ersten Winter-Medaille für Südamerika überhaupt.

"Hoffentlich konnte ich die Leute inspirieren, ihren Träumen zu folgen und so zu sein, wie sie sind. Diese Nachricht geht über das Skifahren hinaus."
Lucas Pinheiro Braathen.

"Ich würde meine beiden olympischen Medaillen sofort eintauschen, um diese Verletzung nicht noch einmal zu erleiden."
Federica Brignone nach Gold im Super-G und Riesentorlauf. Knapp zehn Monate davor hatte sie sich schwere Knieblessuren zugezogen.

"Das ist jetzt wie ein Ehering, das verbindet uns für immer."
Die deutsche Langläuferin Laura Gimmler nach dem Bronzegewinn im Team-Sprint mit Coletta Rydzek.

"Es scheint so, als seien die IOC-Verantwortlichen nicht nur Trottel, sondern auch regelrechte Sadisten."
Einem Sprecher des ukrainischen Außenministeriums missfällt, dass eine Russin bei der Eröffnungsfeier das ukrainische Länderschild getragen hat.

"Ich glaube langsam, er ist wirklich eine Maschine."
Norwegens Langläufer Martin Löwström Nyenget über seinen Landsmann und sechsfachen Goldmedaillengewinner Johannes Hösflot Kläbo.

"Ich bin heute für olympisches Gold angetreten, und ich werde mit Gold und einem silbernen Ring nach Hause gehen."
Eisschnellläuferin Marije Groenwoud erhielt nach Gold im Massenstart einen Heiratsantrag.

