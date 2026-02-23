Olympia-Sprüche: "Er holt Gold im Seitensprung"

"Einmal, okay - ich brauchte drei Jahre, um das zu verdauen. Aber zweimal, das ist jetzt genug."

Die Schweizer Freeskierin Mathilde Gremaud über den wie 2022 erneuten Abgang ihres Trainers Misra Noto vor Olympia zu Hauptkonkurrentin Eileen Gu.

"Lindsey wird von Olympia nicht mit einer Medaille heimfahren. Sie wird mit dem Herz eines Champions heimkehren."

Arnold Schwarzenegger über die in der Abfahrt schwer gestürzte Lindsey Vonn.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich die letzte Runde mit ihm gelaufen bin und ich hoffe, er schaut von oben zu und ist stolz auf mich."

Johan-Olav Botn nach seinem Sieg im Biathlon-Einzel in Gedenken an seinen am Vorweihnachtstag verstorbenen norwegischen Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken.

"Es ist schwer zu vergeben. Selbst nach einer Liebeserklärung vor der ganzen Welt."

Die Ex-Freundin von Sturla Holm Laegreid nach dessen Beichte infolge von Einzel-Bronze vor Live-Kameras, sie betrogen zu haben und zurückgewinnen zu wollen.

"Ich glaube, es ist ein Fehlschlag, wenn wir nicht Gold holen."

Für Kanadas Verteidiger Drew Doughty ist klar, wer das Eishockey-Turnier gewinnt.