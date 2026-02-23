Olympia-Sprüche: "Er holt Gold im Seitensprung"

"Einmal, okay - ich brauchte drei Jahre, um das zu verdauen. Aber zweimal, das ist jetzt genug."
Die Schweizer Freeskierin Mathilde Gremaud über den wie 2022 erneuten Abgang ihres Trainers Misra Noto vor Olympia zu Hauptkonkurrentin Eileen Gu.
"Lindsey wird von Olympia nicht mit einer Medaille heimfahren. Sie wird mit dem Herz eines Champions heimkehren."
Arnold Schwarzenegger über die in der Abfahrt schwer gestürzte Lindsey Vonn.
"Ich hatte das Gefühl, dass ich die letzte Runde mit ihm gelaufen bin und ich hoffe, er schaut von oben zu und ist stolz auf mich."
Johan-Olav Botn nach seinem Sieg im Biathlon-Einzel in Gedenken an seinen am Vorweihnachtstag verstorbenen norwegischen Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken.
"Es ist schwer zu vergeben. Selbst nach einer Liebeserklärung vor der ganzen Welt."
Die Ex-Freundin von Sturla Holm Laegreid nach dessen Beichte infolge von Einzel-Bronze vor Live-Kameras, sie betrogen zu haben und zurückgewinnen zu wollen.
"Ich glaube, es ist ein Fehlschlag, wenn wir nicht Gold holen."
Für Kanadas Verteidiger Drew Doughty ist klar, wer das Eishockey-Turnier gewinnt.
Es fühlt sich an wie ein Traum, und ich hoffe einfach, dass ich nicht aufwache.
"Für mich ist Skigeschichte nicht sehr wichtig. Das, was auf dem Papier steht, ist ziemlich nebensächlich für mich."
Franjo von Allmen. Nur er, Toni Sailer und Jean-Claude Killy haben bei den Ski-Männern bei einer Olympia-Ausgabe drei Goldene geholt.
"Es fühlt sich an wie ein Traum, und ich hoffe einfach, dass ich nicht aufwache."
Franjo von Allmen muss Triple-Gold erst verarbeiten.
"Ich hatte keine Angst, Fehler zu machen und habe das Unmögliche möglich gemacht."
Federica Brignone nach ihrem Super-G-Triumph.
"So ist eben der Zyklus des Lebens bei uns Frauen - im wahrsten Sinne des Wortes."
Biathletin Dorothea Wierer hatte während der Wettkämpfe ihre leicht leistungshemmende Periode.
"Ich habe noch nie in dieser Disziplin gewonnen. Das bei Olympia zu schaffen, ist der Wahnsinn."
Johannes Hösflot Kläbo nach seinem ersten Sieg über 10 km Skating.
"Eis ist rutschig."
Der unerwartete Eiskunstlauf-Goldmedaillengewinner Mikhail Shaidorov über den in der Kür gestrauchelten US-Star Ilia Malinin.
"Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist."
Ilia Malinin.
"Widerwärtiger Online-Hass greift den Verstand an, und Angst lockt ihn in die Dunkelheit - ganz gleich, wie sehr man versucht, angesichts des endlosen, unüberwindbaren Drucks bei Verstand zu bleiben."
Ilia Malinin Tage nach seinem Absturz.
Das Klischee ist, dass der Valentinstag im olympischen Dorf im vollen Gange ist.
"Das Klischee ist, dass der Valentinstag im olympischen Dorf im vollen Gange ist."
IOC-Sprecher Mark Adams erklärt, warum die bereitgestellten Kondome vergriffen sind.
"Schneller, höher, weiter - gemeinsam. 10.000 wurden benutzt, 2.800 Athleten - man kann es sich ausrechnen."
Mark Adams bedient sich in der Kondom-Frage am olympischen Motto.
"Ich habe so viele Emotionen. Es ist absolut unmöglich, dass ich sagen kann, was ich jetzt im Herz gefühlt habe."
Lucas Pinheiro Braathen nach dem Gewinn von Riesentorlauf-Gold für Brasilien, der ersten Winter-Medaille für Südamerika überhaupt.
"Hoffentlich konnte ich die Leute inspirieren, ihren Träumen zu folgen und so zu sein, wie sie sind. Diese Nachricht geht über das Skifahren hinaus."
Lucas Pinheiro Braathen.
"Ich würde meine beiden olympischen Medaillen sofort eintauschen, um diese Verletzung nicht noch einmal zu erleiden."
Federica Brignone nach Gold im Super-G und Riesentorlauf. Knapp zehn Monate davor hatte sie sich schwere Knieblessuren zugezogen.
Sturla Holm Laegreid holt bei diesen Spielen neben Gold im Seitensprung drei Mal Silber und zwei Mal Bronze.
"Das ist jetzt wie ein Ehering, das verbindet uns für immer."
Die deutsche Langläuferin Laura Gimmler nach dem Bronzegewinn im Team-Sprint mit Coletta Rydzek.
"Es scheint so, als seien die IOC-Verantwortlichen nicht nur Trottel, sondern auch regelrechte Sadisten."
Einem Sprecher des ukrainischen Außenministeriums missfällt, dass eine Russin bei der Eröffnungsfeier das ukrainische Länderschild getragen hat.
"Sturla Holm Laegreid holt bei diesen Spielen neben Gold im Seitensprung drei Mal Silber und zwei Mal Bronze."
ORF-Bilanz über das Abschneiden des Biathleten bei diesen Spielen.
"Ich glaube langsam, er ist wirklich eine Maschine."
Norwegens Langläufer Martin Löwström Nyenget über seinen Landsmann und sechsfachen Goldmedaillengewinner Johannes Hösflot Kläbo.
"Ich bin heute für olympisches Gold angetreten, und ich werde mit Gold und einem silbernen Ring nach Hause gehen."
Eisschnellläuferin Marije Groenwoud erhielt nach Gold im Massenstart einen Heiratsantrag.