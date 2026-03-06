NEWS

Skispringen heute: Erster Einzel-Bewerb in Lahti

Kann jemand Domen Prevc das Wasser reichen? Springen die ÖSV-Adler auf das Podest? LIVE-Ticker:

Skispringen heute: Erster Einzel-Bewerb in Lahti Foto: © GEPA
Österreichs Skispringer greifen beim ersten Einzel-Bewerb in Lahti (Finnland) auf der Großschanze an - ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>.

Kann jemand Saison-Dominator und Überflieger Dome Prevc schlagen? Nach seinem Schanzenrekord zuletzt am Kulm startet der Slowene mit viel Selbstvertrauen in die Bewerbe in Finnland.

Aus ÖSV-Sicht mit dabei ist auch der frischgebackene, nun dreifache Junioren-Weltmeister Stephan Embacher.

Das Einzel-Springen in Lahti im LIVE-Ticker:

