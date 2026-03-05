NEWS

Hattrick! Embacher ist erneut Junioren-Weltmeister

Der Tiroler gewinnt Skisprung-Gold bereits zum dritten Mal in Folge. Damit hat der ÖSV einen zusätzlichen Weltcup-Startplatz weiterhin sicher.

Hattrick! Embacher ist erneut Junioren-Weltmeister Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Stephan Embacher ist im dritten Jahr in Folge Junioren-Weltmeister im Skispringen.

Der ÖSV-Jungstar setzt sich auf der Normalschanze in Lillehammer nach Sprüngen auf 98 und 98,5 Meter souverän vor den ebenfalls Weltcup-erprobten Kacper Tomasiak (POL/-9,2 Punkte) und Jason Colby (USA/-20,5) durch.

Lukas Haagen schrammt als Vierter an einer Medaille vorbei, sein Rückstand auf Bronze beträgt neun Zähler. Thomas Gfrerer wird 14., Julian Auinger 24.

Für Embacher ist es bereits seine insgesamt siebente Goldmedaille bei Junioren-Weltmeisterschaften. Er war schon 2024 und 2025 Einzel-Weltmeister und triumphierte zudem im Team 2023, 2024 und 2025 sowie 2024 mit dem Mixed-Team.

Olympiasieger und Junioren-Weltmeister

Embacher hatte bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo mit Jan Hörl Gold im Super-Team-Bewerb gewonnen. Tomasiak holte dort im polnischen Team Silber, hinzu kamen Silber auf der Normalschanze und Bronze auf der Großschanze.

Damit sichert der Tiroler dem ÖSV weiterhin einen zusätzlichen Startplatz im Skisprung-Weltcup, den die Einzel-Medaillengewinner der Junioren-WM erhalten.

Für Embacher geht es direkt nach Lahti weiter, wo der 20-Jährige bereits am Freitagnachmittag (14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im ersten Einzel-Wettkampf im Einsatz sein wird.

Wintersport Skispringen Stephan Embacher Nordische Junioren-WM ÖSV-Skispringer ÖSV-Adler Junioren-WM Junioren-Weltmeisterschaft