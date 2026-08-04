Kreuzbänder gerissen! Skispringerin fällt gesamten Winter aus

Für Emma Chervet ist der Weltcup-Winter 2026/27 bereits im Hochsommer 2026 gelaufen.

Wie "Nordic Magazine" berichtet, hat sich die 22-jährige Weltcup-Skispringerin bei einem Trainingseinheit auf der Olympiaschanze in Courchevel eine schwere Knieverletzung zugezogen.

"Sie wird demnächst ein MRT bekommen, aber die Kreuzbänder sind gerissen und sie fällt für diesen Winter aus", wird Frankreichs Skisprung-Direktor Étienne Gouy von "Nordic Magazine" zitiert.

Chervet: "Sehen uns in ein paar Monaten wieder"

Chervet zog sich die Verletzung bei der Landung zu. "Wir sehen uns in ein paar Monaten wieder", schreibt die emotionale Französin auf Instagram.

Chervet sprang 2024 erstmals in die Weltcup-Punkte. Ihre beste Platzierung in einem Einzelbewerb war Rang 19 im Februar 2025 in Hinzenbach.

Bei den Olympischen Spielen 2026 belegte sie auf der Normalschanze Platz 43 und auf der Großschanze Rang 45. Zudem wurde sie mit dem französischen Mixed-Team Neunter.