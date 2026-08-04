NEWS

Kreuzbänder gerissen! Skispringerin fällt gesamten Winter aus

Schon ich Hochsommer ist klar: Die 22-Jährige wird den kommenden Winter verletzungsbedingt verpassen.

Kreuzbänder gerissen! Skispringerin fällt gesamten Winter aus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Emma Chervet ist der Weltcup-Winter 2026/27 bereits im Hochsommer 2026 gelaufen.

Wie "Nordic Magazine" berichtet, hat sich die 22-jährige Weltcup-Skispringerin bei einem Trainingseinheit auf der Olympiaschanze in Courchevel eine schwere Knieverletzung zugezogen.

"Sie wird demnächst ein MRT bekommen, aber die Kreuzbänder sind gerissen und sie fällt für diesen Winter aus", wird Frankreichs Skisprung-Direktor Étienne Gouy von "Nordic Magazine" zitiert.

Chervet: "Sehen uns in ein paar Monaten wieder"

Chervet zog sich die Verletzung bei der Landung zu. "Wir sehen uns in ein paar Monaten wieder", schreibt die emotionale Französin auf Instagram.

Chervet sprang 2024 erstmals in die Weltcup-Punkte. Ihre beste Platzierung in einem Einzelbewerb war Rang 19 im Februar 2025 in Hinzenbach.

Bei den Olympischen Spielen 2026 belegte sie auf der Normalschanze Platz 43 und auf der Großschanze Rang 45. Zudem wurde sie mit dem französischen Mixed-Team Neunter.

Die 11 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

#11 - Chiara Kreuzer (Österreich) - 8 Weltcupsiege
#9 - Eirin Maria Kvandal (Norwegen) - 10 Weltcupsiege

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Auch Problem für den ÖSV: Zermatt stellt Sommerbetrieb ein

Auch Problem für den ÖSV: Zermatt stellt Sommerbetrieb ein

Ski Alpin
Französisches Ski-Traumpaar im doppelten Glück

Französisches Ski-Traumpaar im doppelten Glück

Ski Alpin
Entscheidung gefallen: Doppel-Olympiasiegerin macht weiter

Entscheidung gefallen: Doppel-Olympiasiegerin macht weiter

Ski Alpin
1
Fürstliches Gehalt? Rohrer wohl auch nächstes Jahr in der Schweiz

Fürstliches Gehalt? Rohrer wohl auch nächstes Jahr in der Schweiz

Eishockey
11
Start von britischem Star bei US Open wackelt

Start von britischem Star bei US Open wackelt

US Open
Red Bull Salzburg zahlt wohl eine Million Euro für Ersatzgoalie

Red Bull Salzburg zahlt wohl eine Million Euro für Ersatzgoalie

Bundesliga
70
In Topform vor Sturm-Duell! Frankreich-Star nach WM-Urlaub bereit

In Topform vor Sturm-Duell! Frankreich-Star nach WM-Urlaub bereit

Champions League
1

Kommentare

Skisprung-Weltcup Frauen Wintersport Skispringen