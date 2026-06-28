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Fußball im LIVE-Stream: Sparkasse Schülerliga

In Fürstenfeld geht ab 28. Juni die 49. Bundesmeisterschaft der Sparkasse-Schülerliga über die Bühne. LIVE-Stream:

Fußball im LIVE-Stream: Sparkasse Schülerliga Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Von 28. Juni bis 1. Juli wird in Fürstenfeld der Bundesmeistertitel in der SPARKASSE Schülerliga der Burschen ausgespielt.

Es ist bereits die 49. Ausgabe der Schülerliga. Das große Finale findet am Mittwoch (1. Juli), um 11 Uhr statt. Bei uns könnt ihr die Bundesmeisterschaft der besten zehn Teams im LIVE-Stream verfolgen.

Die teilnehmenden Mannschaften:

Gruppe A

Gruppe B

BG/BORG HIB Liebenau

BG/BRG/BORG Oberschützen

PG Mehrerau

BG/BRG/SRG Klagenfurt - Lerchenfeld

SMS Hetzendorf

BG/BRG Laa an der Thaya

SMS Kitzbühel

SMS Graz Bruckner

SMS Lambach

SMS Wals Siezenheim

LIVE-Stream:

Diese ÖFB-Spieler zeigten einst in der Schülerliga auf

Marcel Sabitzer
Phillipp Mwene

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