Fußball im LIVE-Stream: Sparkasse Schülerliga

Von 28. Juni bis 1. Juli wird in Fürstenfeld der Bundesmeistertitel in der SPARKASSE Schülerliga der Burschen ausgespielt.

Es ist bereits die 49. Ausgabe der Schülerliga. Das große Finale findet am Mittwoch (1. Juli), um 11 Uhr statt. Bei uns könnt ihr die Bundesmeisterschaft der besten zehn Teams im LIVE-Stream verfolgen.

Die teilnehmenden Mannschaften: