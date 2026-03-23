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Karriereende mit 22: Ex-ÖSV-Hoffnung wechselt zum Fußball

Im Juniorenbereich wurde der Kombinierer Weltmeister. Für den Weltcup ist er aber zu groß.

Karriereende mit 22: Ex-ÖSV-Hoffnung wechselt zum Fußball Foto: © GEPA
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Kilian Gütl (22) galt als österreichische Hoffnung in der Nordischen Kombination. So wurde er 2023 im Mixed-Team Junioren-Weltmeister.

Aus der großen Karriere wurde aber nichts. Vor drei Wochen zog der 22-Jährige einen Schussstrich, mit der Körpergröße von 1,92-Meter ist er schlichtweg zu groß für den Sport.

Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, wechselt Gütl jetzt zum Fußball. "In Vorarlberg hat mir das Kicken auch schon immer getaugt. Im Nachwuchs hätte ich ins LAZ wechseln können, habe mich dann aber für die Kombination entschieden", so der ehemalige Kombinierer.

Tiroler Unterhaus statt Skisprungschanze

Im Tiroler Unterhaus läuft er künftig für den FC Zirl auf. Das Team ist aktuell Elfter in der Gebietsliga West, am Samstag kam der Neuzugang zu 23 Einsatzminuten.

Hineingeschnuppert ist er bereits davor. 2025 absolvierte er immer wieder Einsätze für die Juniors seines Heimatvereins Admira Dornbirn.

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