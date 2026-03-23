Das Kapitel Thomas Silberberger bei der Admira ist nach 57 Spielen beendet. Der Tiroler verlässt die Südstädter acht Runden vor Saisonende.

Was steckt hinter der Entscheidung? Wer folgt nach? Welche Auswirkungen hat der Wechsel auf die sportliche Zukunft des Vereins? Und wie ist die Situation insgesamt einzuordnen?

In der 136. Episode der Zwarakonferenz sprechen Hannes und July über die heikle Situation bei der Admira.

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