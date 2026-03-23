Zwarakonferenz

Trainerbeben bei der Admira

Die Admira kommt im Jahr 2026 nicht in Tritt. Nun muss Cheftrainer Thomas Silberberger gehen. Die Zwarakonferenz analysiert die Lage in der Südstadt:

Kommentare

Das Kapitel Thomas Silberberger bei der Admira ist nach 57 Spielen beendet. Der Tiroler verlässt die Südstädter acht Runden vor Saisonende.

Was steckt hinter der Entscheidung? Wer folgt nach? Welche Auswirkungen hat der Wechsel auf die sportliche Zukunft des Vereins? Und wie ist die Situation insgesamt einzuordnen?

In der 136. Episode der Zwarakonferenz sprechen Hannes und July über die heikle Situation bei der Admira.

Hier ansehen:

Die 136. Episode als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

Trainerwechsel bei Admira Wacker!

Trainerwechsel bei Admira Wacker!

2. Liga
28
Mission 3(3): Bundesliga wie 1996?

Mission 3(3): Bundesliga wie 1996?

Bundesliga
Rapid bindet ÖFB-Youngster

Rapid bindet ÖFB-Youngster

Bundesliga
3
Der LASK in Hütteldorf "ganz lieb": "Aber lieb ist zu wenig!"

Der LASK in Hütteldorf "ganz lieb": "Aber lieb ist zu wenig!"

Bundesliga
16
Die Schlüsselelemente in Hoff Thorups Rapid-Plan sind da

Die Schlüsselelemente in Hoff Thorups Rapid-Plan sind da

Bundesliga
65
Elfer-Eigensinn! Da handelte sich Antiste ein Extra-Meeting ein

Elfer-Eigensinn! Da handelte sich Antiste ein Extra-Meeting ein

Bundesliga
22
Kainz-Trainer Kwasniok entlassen!

Kainz-Trainer Kwasniok entlassen!

Deutsche Bundesliga
2

Kommentare

2. Liga Fußball LAOLA1+ SK Austria Klagenfurt SC Austria Lustenau Thomas Silberberger Trainerentlassung SW Bregenz SV Austria Salzburg FC Liefering SK Sturm II Harald Suchard Südstadt SKN St. Pölten SKU Amstetten Admira Wacker Sport-Talk Young Violets Austria Wien SK Rapid II FAC Wien First Vienna FC Kapfenberger SV Zwarakonferenz FC Hertha Wels Johannes Kristoferitsch Julia Haunschmid