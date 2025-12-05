ÖSV-Kombiniererin überrascht in Trondheim

Für eine Überraschung aus österreichischer Sicht sorgt Katharina Gruber am Freitag zum Auftakt des Weltcups der Nordischen Kombiniererinnen.

Die erst 17-jährige ÖSV-Hoffnung landet im Kompaktbewerb am WM-Schauplatz des Vorjahres in Trondheim auf dem starken vierten Platz. Lisa Hirner sorgt als Sechste für ein weiteres Topergebnis.

Den Sieg machen sich Ida Marie Hagen und Nathalie Armbruster aus, die Norwegerin gewinnt hauchdünn 0,1 Sekunden vor der Deutschen.

"Bin überglücklich"

Gruber ist auch nach dem Sprung schon auf Rang vier gelegen, Hirner verbesserte sich vom achten Rang um zwei Positionen. Für den Teenager ist es das mit Abstand beste Ergebnis bisher, dementsprechend war ihre Reaktion: "Ich bin überglücklich. Das Wochenende hat super gestartet, ich freue mich schon auf morgen", sagte Gruber.

Die Vorbereitung sei für die junge Oberösterreicherin auf der Schanze sehr gut gelaufen. "Die Leistung ist immer besser geworden. Was genau der Schlüssel war, weiß ich nicht genau", gestand sie. Hirner habe auf der Schanze zu kämpfen gehabt, meinte sie. "Das kann man mal so stehen lassen, aber es ist nicht das, wo ich hinwill."

Am Samstag haben die Frauen noch einen Massenstart auf dem Programm.