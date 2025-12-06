Bundesliga heute: BW Linz - Red Bull Salzburg

An Spieltag 16 der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen BW Linz und Red Bull Salzburg (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Der Tabellenletzte FC Blau-Weiss Linz empfängt den Spitzenreiter Salzburg im Hofmann Personal Stadion. Linz braucht Punkte im Abstiegskampf, Salzburg darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben. Es ist das letzte Auswärtsspiel des Jahres für die Bullen.

Linz ziert mit 10 Punkten das Tabellenende, Salzburg führt mit 26 Zählern. Trotz der Favoritenrolle konnte Linz in der Vergangenheit bereits überraschen, wie ein 2:0-Heimsieg im November des Vorjahres zeigte.

Salzburgs Offensive ist mit 32 Toren die beste der Liga, angeführt von Petar Ratkov (8 Saisontore). Sie werden versuchen, die Linzer Defensive unter Druck zu setzen.

Blau-Weiss Linz setzt auf defensive Kompaktheit und schnelle Gegenstöße. Shon Weissman ist mit fünf Treffern ihr bester Torschütze. Ein Punktgewinn wäre ein wichtiger moralischer Schub.