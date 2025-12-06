FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Heute 17:00 Uhr
1 4.10
X 3.85
2 1.80
NEWS

Bundesliga heute: BW Linz - Red Bull Salzburg

In Runde 16 der ADMIRAL Bundesliga empfangen die Blau-Weißen die Bullen. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: BW Linz - Red Bull Salzburg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
An Spieltag 16 der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen BW Linz und Red Bull Salzburg (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Der Tabellenletzte FC Blau-Weiss Linz empfängt den Spitzenreiter Salzburg im Hofmann Personal Stadion. Linz braucht Punkte im Abstiegskampf, Salzburg darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben. Es ist das letzte Auswärtsspiel des Jahres für die Bullen.

Linz ziert mit 10 Punkten das Tabellenende, Salzburg führt mit 26 Zählern. Trotz der Favoritenrolle konnte Linz in der Vergangenheit bereits überraschen, wie ein 2:0-Heimsieg im November des Vorjahres zeigte.

Salzburgs Offensive ist mit 32 Toren die beste der Liga, angeführt von Petar Ratkov (8 Saisontore). Sie werden versuchen, die Linzer Defensive unter Druck zu setzen.

Blau-Weiss Linz setzt auf defensive Kompaktheit und schnelle Gegenstöße. Shon Weissman ist mit fünf Treffern ihr bester Torschütze. Ein Punktgewinn wäre ein wichtiger moralischer Schub.

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg FC Blau-Weiß Linz