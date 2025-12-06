TSV Hartberg TSV Hartberg HTB LASK LASK ASK
NEWS

Bundesliga heute: TSV Hartberg - LASK

Die Steirer empfangen in Runde 16 der ADMIRAL Bundesliga den LASK. LIVE-Infos:

Die Hartberger treffen in Runde 16 der ADMIRAL Bundesliga am heutigen Samstag auf den LASK (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Für die sechstplatzierten Hartberger (22 Punkte) geht es darum, sich in der Meistergruppe zu festigen und ihre negative Bilanz gegen den LASK zu verbessern.

Trainer Manfred Schmid setzt auf die Heimstärke und Stürmer Elias Havel, der mit acht Toren die Torschützenliste anführt.

Der LASK (25 Punkte, 3. Platz) kämpft um den Anschluss an die Tabellenspitze und Coach Didi Kühbauer kann bis dato zufrieden sein. Die Offensivspieler wie Moses Usor (4 Tore, 2 Assists) und Samuel Adeniran (3 Tore, 3 Assists) agieren in Topform.

Die Historie spricht klar für den LASK, der fünf der letzten neun direkten Duelle gewann, während Hartberg nur einmal siegreich war.

