Ski LIVE: Riesentorlauf in Mont Tremblant - aktueller Stand

RTL Mont Tremblant LIVE: Holt Julia Scheib den nächsten Sieg? Alle Ergebnisse, Zeiten und der aktuelle Zwischenstand des Damen-Riesentorlaufs hier.
Der RTL-Zirkus ist in Kanada! Nach den Erfolgen in Sölden und Copper Mountain steht heute der dritte Riesentorlauf der Saison an.
Kann Julia Scheib ihre unglaubliche Form konservieren und den nächsten Triumph feiern? LIVE-Ticker>>>
Julia Scheib ist die Frau der Stunde: Die Österreicherin gewann den Saisonauftakt in Sölden und legte mit einem starken zweiten Platz in Copper Mountain gleich nach. Sie führt damit die RTL-Gesamtwertung souverän an.
Heute geht es im kanadischen Mont Tremblant weiter. Schlägt Scheib wieder zu und behauptet ihr Rotes Trikot?
1. Durchgang: 17:00 Uhr (MEZ)
2. Durchgang (Finale): ab 20:00 Uhr (MEZ)
Verfolge hier den gesamten Riesentorlauf LIVE: Wer findet die schnellste Linie? Wer setzt sich am dritten RTL-Schauplatz durch?
