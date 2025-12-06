NEWS

Ski LIVE: Riesentorlauf in Mont Tremblant - aktueller Stand

RTL Mont Tremblant LIVE: Holt Julia Scheib den nächsten Sieg? Alle Ergebnisse, Zeiten und der aktuelle Zwischenstand des Damen-Riesentorlaufs hier.

Ski LIVE: Riesentorlauf in Mont Tremblant - aktueller Stand Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der RTL-Zirkus ist in Kanada! Nach den Erfolgen in Sölden und Copper Mountain steht heute der dritte Riesentorlauf der Saison an.

Kann Julia Scheib ihre unglaubliche Form konservieren und den nächsten Triumph feiern? LIVE-Ticker>>>

Scheib im Kanada-Flow

Julia Scheib ist die Frau der Stunde: Die Österreicherin gewann den Saisonauftakt in Sölden und legte mit einem starken zweiten Platz in Copper Mountain gleich nach. Sie führt damit die RTL-Gesamtwertung souverän an.

Heute geht es im kanadischen Mont Tremblant weiter. Schlägt Scheib wieder zu und behauptet ihr Rotes Trikot?

Startzeiten & Programm

  • 1. Durchgang: 17:00 Uhr (MEZ)

  • 2. Durchgang (Finale): ab 20:00 Uhr (MEZ)

LIVE-Ticker

Verfolge hier den gesamten Riesentorlauf LIVE: Wer findet die schnellste Linie? Wer setzt sich am dritten RTL-Schauplatz durch?

Der aktuelle Zwischenstand im LIVE-Ticker:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei LAOLA1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Mehr zum Thema

Ski LIVE: Riesentorlauf der Frauen in Tremblant

Ski LIVE: Riesentorlauf der Frauen in Tremblant

Ski Alpin
Brennsteiner möchte Rotes Trikot nach Europa mitnehmen

Brennsteiner möchte Rotes Trikot nach Europa mitnehmen

Ski Alpin
Kriechmayr trotz Sieg ehrlich: "Hat natürlich faden Beigeschmack"

Kriechmayr trotz Sieg ehrlich: "Hat natürlich faden Beigeschmack"

Ski Alpin
1
Nächster ÖSV-Sieg: Kriechmayr triumphiert in Beaver Creek

Nächster ÖSV-Sieg: Kriechmayr triumphiert in Beaver Creek

Ski Alpin
6
Kriechmayr gewinnt den "Wind-Super-G" von Beaver Creek

Kriechmayr gewinnt den "Wind-Super-G" von Beaver Creek

Ski Alpin
2
Ski LIVE: Startnummern für RTL der Frauen in Tremblant

Ski LIVE: Startnummern für RTL der Frauen in Tremblant

Ski Alpin
Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

Ski Alpin
2
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Damen