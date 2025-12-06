Bundesliga heute: SK Rapid - SV Ried

Der SK Rapid trifft an Spieltag 16 der ADMIRAL Bundesliga auf die SV Ried (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Hütteldorfer, aktuell von Interims-Trainer Stefan Kulovits gecoacht, stehen aktuell auf dem vierten Tabellenplatz mit 24 Punkten.

Zuletzt verloren die Wiener klar und deutlich mit 0:3 beim LASK. Damit geht die sportliche Misere weiter.

Der Aufsteiger SV Ried, trainiert von Maximilian Senft, reist als solider Achter mit 20 Punkten nach Wien. Ihr Top-Torjäger Kingstone Mutandwa führt mit 8 Treffern die Torschützenliste der Liga an und ist mit insgesamt 10 Scorerpunkten ein Schlüsselspieler.

Diese Begegnung hat psychologische Bedeutung für das Cup-Match am 31. Jänner 2026, wo die beiden Mannschaften erneut aufeinandertreffen. Ein Heimsieg würde Rapid Selbstvertrauen geben, während Ried mit einem Punktgewinn ein starkes Zeichen setzen könnte.