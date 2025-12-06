SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR SV Ried SV Ried SVR
Heute 17:00 Uhr
1 2.05
X 3.55
2 3.45
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: SK Rapid - SV Ried

Die Hütteldorfer empfangen in Runde 16 der ADMIRAL Bundesliga die SV Ried. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: SK Rapid - SV Ried Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Rapid trifft an Spieltag 16 der ADMIRAL Bundesliga auf die SV Ried (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Hütteldorfer, aktuell von Interims-Trainer Stefan Kulovits gecoacht, stehen aktuell auf dem vierten Tabellenplatz mit 24 Punkten.

Zuletzt verloren die Wiener klar und deutlich mit 0:3 beim LASK. Damit geht die sportliche Misere weiter.

Der Aufsteiger SV Ried, trainiert von Maximilian Senft, reist als solider Achter mit 20 Punkten nach Wien. Ihr Top-Torjäger Kingstone Mutandwa führt mit 8 Treffern die Torschützenliste der Liga an und ist mit insgesamt 10 Scorerpunkten ein Schlüsselspieler.

Diese Begegnung hat psychologische Bedeutung für das Cup-Match am 31. Jänner 2026, wo die beiden Mannschaften erneut aufeinandertreffen. Ein Heimsieg würde Rapid Selbstvertrauen geben, während Ried mit einem Punktgewinn ein starkes Zeichen setzen könnte.

Mehr zum Thema

So könnten unsere Schiris besser werden

So könnten unsere Schiris besser werden

Bundesliga
7
Bundesliga heute: BW Linz - Red Bull Salzburg

Bundesliga heute: BW Linz - Red Bull Salzburg

Bundesliga
6966 Tage später: Der letzte GAK-Derbysieg und was damals geschah

6966 Tage später: Der letzte GAK-Derbysieg und was damals geschah

Bundesliga
1
Salzburg: Neuer Favorit auf Posten des Sportchefs

Salzburg: Neuer Favorit auf Posten des Sportchefs

Bundesliga
20
Bundesliga schließt Partnerschaft mit Produktions-Firma ab

Bundesliga schließt Partnerschaft mit Produktions-Firma ab

Bundesliga
6
Bundesliga hat den schwächsten Tabellenführer der Top-20-Ligen

Bundesliga hat den schwächsten Tabellenführer der Top-20-Ligen

Bundesliga
18
Holt Sturm einen Österreicher aus der Türkei zurück?

Holt Sturm einen Österreicher aus der Türkei zurück?

Bundesliga
51
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid Wien SV Ried Maximilian Senft Stefan Kulovits