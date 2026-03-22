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Starker Saisonabschluss für Stadlober und Moser
Teresa Stadlober läuft im letzten Rennen der Saison in die Top 5, Benjamin Moser in die Top 10.
Teresa Stadlober und Benjamin Moser haben die Weltcup-Saison der Skilangläufer mit starken Leistungen abgeschlossen.
Im 20 km Massenstartbewerb am Sonntag in Lake Placid läuft Stadlober mit neun Sekunden Rückstand auf die schwedische Siegerin Jonna Sundling auf Rang fünf.
Moser kommt als Achter mit 27,1 Sekunden Rückstand auf Saisondominator Johannes Hösflot Kläbo ins Ziel. Kläbo feiert seinen 113. Einzelweltcupsieg und führt einen norwegischen Fünffach-Erfolg an.
Stadlober sprintet auf Platz fünf
Stadlober hält sich stets an der Spitze und sprintet hinter zwei Schwedinnen und zwei Norwegerinnen auf Rang fünf. Die Distanzweltcup-Gesamtwertung beendet die 33-jährige Salzburgerin auf Rang sechs.
Die US-Amerikanerin Jessie Diggins stürzt in ihrem letzten Weltcuprennen und wird Zwölfte, die 34-Jährige verabschiedet sich aber als Gesamtweltcupsiegerin.
Im Männerrennen kann Moser erst auf den letzten drei Kilometern das Tempo der Besten nicht mehr mitgehen, der 28-Jährige ist aber hoch zufrieden.
"Das war heute noch einmal ein Wahnsinnsrennen und natürlich ein genialer Saisonabschluss", freut sich der Tiroler, der im Gesamtweltcup Elfter wird. Mika Vermeulen kommt abgeschlagen mit 3:27,2 Minuten Rückstand als 54. ins Ziel.