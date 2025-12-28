Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI
Heute 15:30 Uhr
1 1.35
X 5.40
2 6.40
NEWS

ICE heute: Konferenz mit Black Wings - Innsbruck, KAC - Capitals

Voller Spieltag in der Konferenz der 33. Runde der win2day ICE Hockey League! LIVE-Infos:

Jede Menge Action bringt die Konferenz der 33. Runde der win2day ICE Hockey League!

Den Anfang des vollen Spieltags macht um 15:30 Uhr das Duell zwischen den Black Wings Linz und dem HC Innsbruck.

Eine Stunde später startet die Begegnung zwischen ICE-Meister Salzburg und Liganeuling Ferencvaros Budapest, ehe um 17 Uhr die Partien VSV-HCB Südtirol und Olimpija Ljulbjana-Fehervar AV19 starten.

Den Abschluss machen das Gastspiel des HC Pustertal bei den Graz99ers, sowie das brisante Kracherduell zwischen den Vienna Capitals und dem KAC.

Alle Partien der Konferenz im LIVE-Ticker:

