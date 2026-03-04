NEWS

Heidi Bucher gewinnt zweite Medaille bei Junioren-WM

Nach Gold im Skating-Sprint gibt es das nächste Edelmetall für die 19-Jährige.

Heidi Bucher gewinnt zweite Medaille bei Junioren-WM Foto: © GEPA
Langläuferin Heidi Bucher hat ihrer Goldmedaille im Skating-Sprint bei der Nordischen Ski-WM der Juniorinnen und Junioren in Lillehammer eine Bronzemedaille hinzugefügt.

Die 19-jährige Tirolerin musste sich am Mittwoch im 20-km-Massenstartrennen nur der Norwegerin Julie Sand-Hanssen und der Deutschen Luisa Dahlke beugen.

"Das bedeutet mir mindestens gleich viel wie die Goldmedaille im Sprint", freute sich die Olympia-Teilnehmerin.

Langlauf Heidi Bucher Nordische Ski-WM