Mit der Nordischen Junioren-WM in Lillehammer steht von 2. März bis 8. März das Saison-Highlight für Österreichs Nachwuchssportler an.

Programm & Zeitplan der Nordischen Junioren-WM 2026 >>>

Gerade bei den Skispringern hat das ÖSV-Team große Chancen auf Medaillen. Mit dabei sind die beiden Olympia-Teilnehmer Stephan Embacher, der in Italien mit Jan Hörl Gold im Super-Team-Bewerb holte, und Meghann Wadsak.

Der Auftakt der Skispringer:innen erfolgt am 4. März auf der Normalschanze.

LAOLA1 hat für euch das österreichische Aufgebot unter die Lupe genommen.