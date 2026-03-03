Stephan Embacher
Favorit auf die Goldmedaille ist Stephan Embacher. Er ist mit 20 Jahren schon in der Weltspitze angekommen und soll nun einen zusätzlichen Startplatz für den Weltcup holen. Bei den Olympischen Spielen sprang er zusammen mit Jan Hörl zu Gold im Super-Team-Bewerb.
Auch sonst verlief die Saison für den Sportler des Kitzbüheler SC sehr erfolgreich. Bei der Vierschanzentournee wurde er Gesamt-Dritter. Unter anderem beim Skifliegen am Kulm jubelte er zwei Mal über Rang zwei.
Der sechsfache Juniorenweltmeister reist als Titelverteidiger nach Norwegen an. Sowohl im Einzel als auch im Team holte er Gold in Lake Placid. Im Mixed-Team sprang er mit Wadsak und Pokorny zu Bronze.
Alles andere als eine Medaille wäre für Embacher wohl eine große Enttäuschung.
Lukas Haagen
Der 19-jährige Springer des Vereins Eisenbahner SV Mürzzuschlag durfte bereits einmal Weltcupluft schnuppern. In Willingen wurde er Anfang des Jahres auf der Großschanze 32. und verpasste damit nur knapp die Punkteränge.
Zuletzt war er im Continental Cup im Einsatz, wo er im Jänner in Eisenerz als Vierter nur knapp das Podest verpasste.
Auch Haagen kennt das Großevent bereits. Er feierte mit Embacher 2025 in Lake Placid bei der JWM im Team die Goldmedaille.
Nikolaus Humml
Der 18-jährige Tiroler ist der dritte Athlet im Aufgebot, der bei der JWM in Lake Placid mit Embacher und Haagen über Gold im Team jubelte.
Zuvor gewann er 2024 bei den Youth Olympic Winter Games in Gangwon mit Pokorny, Wadsak und Haagen Bronze im Team.
Derzeit ist Humml meist im Alpen Cup oder im FIS Cup im Einsatz. Im Februar kratzte er im zweitgenannten Bewerb als Vierter in Kranj knapp am Podest.
Julian Auinger
Auinger ist 18 Jahre alt und kommt aus Oberösterreich. Sein Heimklub ist der UVB Hinzenbach. Er durfte in dieser Saison im Alpen Cup in Seefeld und Kranj über einen Podestplatz jubeln. Vier Mal punktete er bisher im FIS Cup.
Es ist sein erstes Mal bei einer Junioren-WM.
Thomas Gfrerer
Der 17-jährige Springer des Skiclub Bischofshofen muss sowohl im Alpen - als auch im FIS Cup bisher noch auf einen Podestplatz warten.
Auch für ihn ist es das Debüt bei einer Junioren-WM.
Meghann Wadsak
Die 18-jährige Wienerin von den Wiener Stadtadlern schrieb bei den Olympischen Spielen in Italien Geschichte. Noch nie zuvor nahm eine Athletin aus der Bundeshauptstadt an diesem Großevent teil. Als 37. und 35. schaffte sie jedoch weder auf der Groß-, noch auf der Normalschanze den Sprung in den zweiten Durchgang.
Im Weltcup holte Wadsak in der aktuellen Saison bereits zwei Mal Punkte. In Ljubno wurde sie 25. und 26.
Auch bei den Junioren-Weltmeisterschaften hat die Stams-Schülerin bereits Erfahrung. 2025 durfte sie in Lake Placid, wie auch bei den Youth Olympic Winter Games 2024, über den dritten Platz im Mixed-Team-Bewerb auf der Normalschanze jubeln.
Sara Pokorny
Mit der 17-Jährigen ist eine weitere Springerin von den Wiener Stadtadlern nominiert.
Pokorny bestreitet aktuell vor allem Wettkämpfe im Intercontinental-Cup. In dieser Saison ging sie im Weltcup sowohl bei der Qualifikation in Villach als auch in Ljubno an den Start, schaffte es jedoch nie in den Bewerb.
Auch sie nahm bereits zwei Mal an einer Junioren-WM teil. 2024 wurde sie mit dem Team auf der Normalschanze in Planica Vierte, zuvor folgte jedoch der dritte Platz im Mixed-Team bei den Youth Olympic Wintergames. 2026 konnte sie in Lake Placid zusammen mit Wadsak im Mixed-Team Bronze holen.
Pia Stütz
Die erst 16-jährige Athletin springt für den SV Schwarzach. In der aktuellen Saison ist sie meist im Alpen Cup oder Intercontinental Cup am Start. Auf einen Einsatz im Weltcup musste Stütz bisher noch warten.
Auch sie war bereits 2025 Teil des Aufgebots für die Junioren-WM in Lake Placid. Für eine Medaille reichte es damals nicht. Im Team belegte sie Rang sechs.
Luise Tritscher
Ebenfalls nominiert ist die 16-jährige Springerin des WSV Ramsau. Tritscher geht wie auch Stütze derzeit im Alpen Cup sowie im Intercontinental Cup an den Start.
Auch sie hat bereits Erfahrung bei einer Junioren-WM. In Lake Placid belegte sie auf der Normalschanze Rang 34, mit dem Team wurde sie Sechste.