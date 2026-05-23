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Viertelfinale? Die Aufstiegs-Szenarien des ÖEHV-Teams

Schon gegen Deutschland könnte die Mannschaft von Roger Bader das Weiterkommen perfekt machen. Es gibt aber auch noch andere Wege.

Viertelfinale? Die Aufstiegs-Szenarien des ÖEHV-Teams Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Samstagabend trifft Österreich bei der Eishockey-WM auf Deutschland (ab 20:20 Uhr im LIVE-Ticker>>>). Das ÖEHV-Team könnte dabei bereits das Viertelfinale fixieren.

Notwendig ist dafür ein Sieg in 60 Minuten, also drei Punkte. Damit hätte die Truppe um Kapitän Peter Schneider das Viertelfinale-Ticket fix in der Tasche.

Aber auch zwei Punkte, sprich ein Sieg in der Overtime oder im Penaltyschießen, könnten reichen. Nämlich wenn sowohl Lettland gegen die USA (ab 12:20 Uhr im LIVE-Ticker>>>) als auch Ungarn gegen die Schweiz (ab 16:20 Uhr im LIVE-Ticker>>>) maximal zwei Punkte holen.

Bei einer Niederlage in Overtime oder Penaltyschießen - und somit nur einem Punkt - gilt das selbe Prinzip: Auch dann dürfen Ungarn und Lettland nicht mehr Zähler holen als Österreich.

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