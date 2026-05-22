Deutschland gelingt gegen Ungarn erster Befreiungsschlag bei WM

Am Nachmittag des achten Tages bei der Eishockey-WM in der Schweiz stehen zwei Spiele auf dem Programm.

Die Deutschen erfüllen gegen Ungarn die Pflichtaufgabe und siegen mit 6:2.

Auch Favorit Kanada feiert gegen Slowenien den nächsten Erfolg. Das Spiel endet 3:1.

Deutschland erfüllt eigene Aufgabe

Nachdem das deutsche Team in der Gruppe A vor der Begegnung lediglich einen Zähler aufweisen kann, ist das Spiel bereits von großer Wichtigkeit, um den Einzug in die Playoffs vorerst noch offen zu halten.

Bereits in Minute neun lässt Mik sein Team erstmals jubeln. Er probiert es aus der Distanz und stellt auf 1:0. Kurz vor der Pause kann Gawanke im Powerplay zum 2:0 einschieben.

Im zweiten Drittel passiert lange Zeit wenig, die Deutschen, die das Spiel kontrollieren, bringen den Puck nicht im Tor unter. Erst in der 40. Minute können sich die Unagrn nicht mehr befreien und Reichel trifft zum 3:0. Nur 39 Sekunden später erhöht McFalls auf 4:0.

Ungarn gelingt Ehrentreffer

Die letzten 20 Minuten starten mit einem schnellen Tor der Führenden (42.): Gawanke trifft nach Vorarbeit von Kastner zum zweiten Mal und lässt den Vorsprung damit weiter wachsen. Sarpatki kann drei Minuten später auf 5:1 verkürzen.

Ungarn lässt sich nicht abschütteln und trifft vermeintlich durch Szongoth zum 5:2 (50.). Das Tor zählt jedoch nicht, nachdem Erdely Grubauer im Torraum behindert.

Die Deutschen nutzen daraufhin das Momentum und jubeln durch Gawanke über das 6:1 (50.). Es ist bereits sein dritter Treffer im Spiel. Den Schlusspunkt setzt Hari, der den 6:2-Endstand fixiert.

In der Tabelle klettert der Sieger damit mit vier Punkten vorerst auf den fünften Platz. Ungarn ist mit drei Zählern Sechster.

Am Samstag trifft Deutschland auf das ÖEHV-Team (ab 20:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Kanada holt nächsten Sieg

Topfavorit Kanada musste am Donnerstag erstmals im Bewerb einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Gegen Norwegen zitterte man sich in die Verlängerung, dennoch drehte man das Spiel zu eigenen Gunsten (mehr dazu >>>).

Gegen Slowenien reicht die normale Spielzeit aus. Das Spiel der Gruppe B endet 3:1.

Der erste Treffer im Spiel fällt in Minute zwölf: Mateychuk trifft nach Vorarbeit von Minten zum 1:0. Ein weiteres Tor kann Slowenien trotz klarer Überlegenheit des Gegners im ersten Drittel vorerst noch verhindern.

Slowenien startet gefährlich in zweites Drittel

Nach der Pause kommen die Slowenen durch Sabolic zur besten Chance (23.), er verfehlt das Tor um Zentimeter. Auch Maver scheitert wenig später.

Die Kanadier brauchen eine Weile, um wieder besser ins Spiel zu finden. Die Befreiung im durchaus fairen Spiel gelingt in der 38. Minute durch Cozens. Er erhöht auf 2:0.

Die Entscheidung folgt in der finalen Phase: Finnie gelingt das dritte Tor des Spiels. Der einzige Treffer der Slowenen fällt kurz vor Schluss (59.). Bohinc gelingt der Ehrentreffer zum 3:1.

Der Sieger muss somit auch nach dem fünften Spiel noch keine Niederlage hinnehmen, lediglich ein Punkt wurde von Norwegen abgeknöpft. Kanada führt damit die Gruppe B an, Slowenien ist Sechster.

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