Slowenien schickt Italien in B-WM, Deutschland mit Pflichtsieg

Auch der zweite WM-Absteiger steht fest!

Italien kassiert im Duell um den Klassenerhalt trotz einer 1:0-Führung gegen Slowenien eine 1:5-Pleite.

Damit müssen die Italiener nach dem Aufstieg vor einem Jahr den direkten Wiederabstieg hinnehmen.

Ljubljana-Crack sorgt für die Wende im Abstiegskracher

Zunächst dürfen die Italiener allerdings nach einem torlosen ersten Abschnitt jubeln. Phil Pietroniro erzielt mit einem Handgelenkschuss den 1:0-Treffer und lässt die italienischen Fans hoffen (23.).

Doch die Führung hält nur sechs Minuten. Matic Torok trifft nämlich aus dem Slotbereich zum 1:1-Ausgleich. Zudem sorgt ICE-Crack Jan Drozg von Olimpija Ljubljana im ersten Powerplay für die Wende zum 2:1 (31./PP1). Wenige Sekunden vor der zweiten Drittelpause erhöht Drozg per Doppelpack in einer weiteren Überzahl auf 3:1 (40./PP1).

Letztlich markieren Marcel Mahkovec (48.) und Zan Jezovsek (52./PP1) den 5:1-Endstand und lassen die slowenischen Eishockey-Fans durchatmen.

Mit sechs Punkten haben sich die Slowenen den Klassenerhalt verdient. Italien sammelt in sieben Partien lediglich einen Zähler.

Deutschland bezwingt Großbritannien und hofft noch

Für Deutschland gibt es zudem im letzten Gruppenspiel einen souveränen 6:3-Erfolg über Großbritannien.

Bereits im ersten Abschnitt sorgt die DEB-Auswahl durch Tore von Alexander Karachun (14.), Frederik Tiffels und Fabio Wagner (jeweils 20.) für einen klaren 3:0-Vorsprung.

Zudem trifft Andreas Eder nach der Pause zum 4:0 (23.), ehe die Briten dank Robert Dowd (25./PP1) zumindest mit dem 1:4 anschreiben. Joshua Samanski (41.) und Leon Gawanke (50.) erhöhen auf 6:1, ehe Oliver Betteridge (51.) und Robert Lachowicz (55.) für die Briten noch Ergebniskosmetik betreiben.

Trotzdem sind die Chancen auf den Viertelfinaleinzug der Deutschen vor dem letzten WM-Tag in der Gruppenphase äußerst gering. Der Abstieg für Großbritannien war schon im Vorhinein klar.

Hingegen könnte die ÖEHV-Auswahl am Dienstag im großen Duell gegen Titelverteidiger und Olympiasieger USA (ab 16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) noch aus eigener Hand den Einzug ins Viertelfinale fixieren.