Das sind die stillen Helden des ÖEHV-Teams

Wenn Österreichs Nationalspieler die Kabine betreten, ist längst alles vorbereitet.

Die Trikots hängen an ihrem Platz, die Kufen sind geschliffen, die Wasserflaschen befüllt. Jeder Schläger liegt dort, wo ihn sein Besitzer erwartet.

Dafür verantwortlich sind David Bedrin und Uwe Moser. Zwei Männer, ohne die beim ÖEHV-Team praktisch nichts funktionieren würde.

Während die Spieler auf dem Eis um Siege, Punkte und den Viertelfinal-Einzug kämpfen, läuft im Hintergrund ein beinahe unsichtbares Räderwerk.

Eines, das nur deshalb funktioniert, weil Bedrin und Moser dafür sorgen, dass sich die Nationalspieler ausschließlich auf Eishockey konzentrieren können.

Gedankenleser und Vertraute

Die beiden sind weit mehr als klassische Zeugwarte bzw. "Equipment Manager", wie sie im Eishockey bezeichnet werden. Sie sind Organisatoren, Problemlöser - und oft die engsten Vertrauten der Akteure.

"Man muss ein kleiner Gedankenleser sein", sagt Bedrin über einen Job, der deutlich mehr umfasst als Kufen schleifen oder Schläger verteilen.

Denn Kleinigkeiten spielen im Spitzensport eine enorme Rolle. Manche Spieler wollen ihre Wasserflasche immer exakt am selben Platz haben, andere reagieren sensibel darauf, wenn Handschuhe oder Schläger nicht wie gewohnt vorbereitet sind.

Bedrin und Moser wissen genau, worauf es ankommt.

"Mädchen für alles"

Der 44-jährige Bedrin stammt aus Schweden und bezeichnet sich selbst gerne als "Mädchen für alles". Die Beschreibung trifft es ziemlich genau.