Pflichtsieg! USA gelingt die Generalprobe vor dem ÖEHV-Showdown

Wichtiger Sieg für die USA bei der Eishockey-WM in Zürich!

Mit einem 7:3-Erfolg über Ungarn wahrt der WM-Titelverteidiger die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale.

Nun folgt am Dienstag zwischen der ÖEHV-Auswahl und den USA das direkte Duell um den Aufstieg (im LIVE-Ticker ab 16:20 Uhr).

USA überzeugt früh mit Dauerdruck und Torerfolgen

Nach den bisher eher enttäuschenden Leistungen bringen die US-Amerikaner diesmal ihre Favoritenrolle von Beginn an auf die Eisfläche.

Justin Faulk bringt die USA nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung. Noch vor der ersten Pause erhöht NHL-Star Matthew Tkachuk in Überzahl auf 2:0 (19./PP1).

Genau in dieser Tonart setzt der Olympiasieger die Partie auch fort. Ryan Leonard sorgt für die 3:0-Führung (23.), ehe Faulk mit seinem Doppelpack nach 28 Minuten im Powerplay zum 4:0 trifft.

ICE-Akteur mit einem Doppelpack für Ungarn

Doch Ungarn schreibt dank ICE-Crack Csanad Erdely von Fehervar zum 1:4 an (31.). Neben Faulk darf sich aber auf der Gegenseite auch Leonard über seinen zweiten Treffer und die 5:1-Führung freuen (39./PP1).

Trotzdem stecken die Ungarn nicht auf und finden mit zwei Torerfolgen den Weg zurück. Erdely schnürt seinen Doppelpack (48.), ehe Gabor Tornyai sogar zum 3:5 verkürzt (55.). Allerdings lassen Tkachuk mit einem Empty-Net-Goal (57./EN) und Max Plante (60.) die Hoffnungen auf ein spätes Comeback mit dem 7:3-Endstand platzen.

Daher steht die USA vor der Abschlusspartie gegen Österreich nach drei Siegen und drei Pleiten bei acht Punkten. Für Ungarn ist der Klassenerhalt natürlich schon seit dem Sieg über die Briten fixiert.

Norwegen belohnt sich für eine starke WM mit dem Aufstieg

Für Norwegen gibt es hingegen schon einen großen Jubelsturm!

Denn die Skandinavier lösen dank eines 4:1-Erfolgs über Tschechien das Viertelfinal-Ticket. Zwei schnelle Treffer binnen sieben Minuten ebnen Norwegen gegen den Weltmeister von 2024 den Weg zum Sieg.

Allerdings gelingt Tschechien noch vor der ersten Pause der Anschlusstreffer zum 1:2 (16.). Nach einem torlosen Mittelabschnitt erhöhen die Norweger aber zur 3:1-Führung (49.). Mit dem 4:1 (55.) fixiert Norwegen schon vor den Schlussminuten den umjubelten Erfolg.

Somit belohnt sich Norwegen nach dem starken 3:2-Sieg über Schweden und dem Punktgewinn gegen Kanada (5:6 n.O.) mit dem ersten Viertelfinaleinzug nach 14 Jahren. Tschechien schaffte schon am Wochenende den Aufstieg.