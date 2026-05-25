Eishockey-WM LIVE - die Spiele am heutigen Montag

Tag 11 der Weltmeisterschaft in der Schweiz! Während das ÖEHV-Team nach dem intensiven Wochenende heute durchschnauft, geht es in beiden Gruppen in die heiße Phase der Vorrunde.

Am Nachmittag und Abend warten klare Rollenverteilungen auf die Fans – und ein echtes Endspiel im Tabellenkeller. Alle Spiele im LIVE-Ticker>>>

Nachmittag: Klare Vorzeichen in Zürich und Fribourg

Bereits um 16:20 Uhr sind die Top-Nationen im Einsatz. Die USA wollen gegen Ungarn den nächsten Pflichtsieg einfahren, um die Aufstiegs-Chance am Leben zu halten.

Zeitgleich brennt Tschechien im Duell mit Norwegen auf drei Punkte für eine optimale Ausgangslage im Viertelfinal-Rennen. LIVE-Ticker: USA vs. Ungarn (16:20 Uhr) >>>

Abend: Deutschland peilt Dreier an, Showdown im Keller

Um 20:20 Uhr geht die DEB-Auswahl als klarer Favorit ins Spiel gegen Absteiger Großbritannien. Der Sieg ist Pflicht, um überhaupt noch eine Chance auf das Viertelfinale zu haben. LIVE-Ticker: Deutschland vs. Großbritannien (20:20 Uhr) >>>

Brutal spannend wird es parallel in Gruppe B: Dort kommt es zwischen Slowenien und Italien zum ultimativen Abstiegs-Kracher. Wer verliert, steht vor dem bitteren Gang in die B-Weltmeisterschaft. LIVE-Ticker: Slowenien vs. Italien (20:20 Uhr) >>>

Alle Spiele am Montag, 25.5.: