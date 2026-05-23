Josi-Hattrick! Schweiz schießt auch Ungarn ab

Die Schweiz fährt bei der Eishockey-WM den sechsten Sieg im sechsten Spiel ein: Ungarn wird wie schon Österreich mit 9:0 abgeschossen.

Bis der erste reguläre Treffer fällt - Nino Niederreiters vermeintliches 1:0 wird nach einer Coaches Challenge aberkannt (14.) - vergehen etwas mehr als 18 Spielminuten. Kapitän Roman Josi bricht den Bann und schießt die Eidgenossen in Führung (19.).

Josi sorgt für den schnellsten Hattrick der WM-Geschichte

29 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels macht der NHL-Star das 2:0 (21.) nach und schnürt kurz darauf den Hattrick (23./PP).

Damit stellt der erfahrene NHL-Akteur der Nashville Predators auch einen Weltrekord auf. Noch nie zuvor benötige ein Spieler im Rahmen einer Eishockey-WM nämlich weniger Zeit für einen Hattrick. Josi schaffte die drei Tore in 4:45 Minuten.

Sechs Tore im Mitteldrittel

In weiterer Folge gibt es kein Halten mehr: Timo Meier stellt das 4:0 her (32.), Denis Malgin erzielt das 5:0 (34.). Danach ist der Arbeitstag von Ungarns Tormann Adam Vay vorbei, für ihn übernimmt Bence Balizs.

Der FTC-Keeper muss noch im Mittelabschnitt zwei Mal hinter sich greifen, als Calvin Thürkauf (36.) und Sven Andrighetto (40.) den Spielstand auf 7:0 hochschrauben.

Genoni baut Shutout-Rekord aus

Auch im letzten Drittel treten die Schweizer dominant auf, Malgin trifft in der 53. Spielminuten zum zweiten Mal in diesem Spiel. Beim 8:0 bleibt es nicht, Simon Knak legt kurze Zeit später das 9:0 nach (56.).

Goalie Leonardo Genoni feiert damit sein 14. Shutout in einem WM-Spiel. Beim 9:0 gegen Österreich hatte der Schweizer mit dem 13. Zu-Null-Spiel einen neuen Rekord aufgestellt.

Mit einer makellosen Ausbeute von 18 Punkten und einem Torverhältnis 35:5 steht der WM-Gastgeber an der Spitze der Gruppe A. Am letzten Spieltag kommt es gegen Finnland (Dienstag, 20:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) zum Showdown um den Gruppensieg.

Tschechien biegt Slowakei

Wesentlich enger verläuft die Partie der Gruppe B zwischen der Slowakei und Tschechien. Der Weltmeister von 2024 setzt sich schließlich mit 3:2 durch und fügt den Slowaken die erste WM-Niederlage zu.

Daniel Vozenilek schießt die Tschechen mit 1:0 in Front (9.). Marek Hrivik sorgt im Mittelabschnitt für den Ausgleich (32.), doch Martin Kaut bringt Tschechien wieder in Führung (35./PP). Martin Chromiak egalisiert den Spielstand noch im zweiten Spielabschnitt (38.).

Die Slowakei hat die gesamte Partie über spielerisches Übergewicht, verzeichnet auch mehr Torschüsse - den Sieg schnappt sich aber Tschechien. Star-Angreifer Roman Cervenka erzielt das spielentscheidende 3:2 (53.).

Die Gruppe B wird von Kanada (14 Punkte) angeführt, Tschechien (13) und die Slowakei (11) belegen die Ränge zwei und drei.