Lettland Lettland LAT
USA USA USA
Endstand
4:2
1:0 , 0:1 , 3:1
  • Haralds Egle
  • Deniss Smirnovs
  • Sandis Vilmanis
  • Sandis Vilmanis
  • Matthew Tkachuk
  • Mathieu Olivier
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Sensation perfekt! Lettland schlägt USA bei der Eishockey-WM

Die Eishockey-Stars aus Nordamerika ziehen gegen die Letten überraschend den Kürzeren und stehen nun unter Zugzwang.

Sensation perfekt! Lettland schlägt USA bei der Eishockey-WM Foto: © IMAGO / Beautiful Sports International
Textquelle: © LAOLA1
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Die USA taumeln weiter durch die Eishockey-WM!

Gegen Lettland muss sich das mit NHL-Spielern gespickte Team mit 2:4 geschlagen geben.

Die US-Amerikaner sind von Beginn an tonangebend, doch Lettland hält mit einer entschlossenen Defensivleistung dagegen. Entgegen dem Spielverlauf geht der Außenseiter durch Egle in Front (9.).

Tkachuck gleicht aus, Lettland schlägt zurück

Favorit USA müht sich und schnürt die Letten teils im eigenen Drittel ein, jedoch lange ohne Erfolg. Auch in den ersten drei Powerplays gelingt ihnen kein Treffer. Erst im vierten Überzahlspiel kann Superstar Tkachuk ausgleichen (35.).

Im letzten Drittel ist das Bild ähnlich: Die USA drücken, Lettland wehrt sich mit allem, was es hat. Und wieder gelingt dem Außenseiter die Führung: Smirnovs trifft zum 2:1 (47.).

Wilde Schlussphase

Tkachuck & Co. werfen gegen Spielende nochmals alles nach vorne, man nimmt erwartungsgemäß den Goalie vom Eis. Der ist noch nicht lange auf der Bank, da ist die Partie vermeintlich entschieden: Vilmanis macht das 3:1 (59.).

Doch die USA kommen durch Olivier nochmals heran (60.). Unmittelbar darauf ist aber endgültig Schluss: Vilamnis macht mit seinem zweiten Empty-Netter alles klar (60.).

Damit überholt Lettland die USA in der Tabelle und ist nun hinter Österreich Vierter. Den USA fehlt aktuell zwar nur ein Zähler auf Lettland, das aber mit Großbritannien und Ungarn ein machbares Restprogramm hat. Die USA treffen noch auf Ungarn und Österreich und stehen somit unter Zugzwang.

Dänemark siegt verdient über Slowenien

Im Parallelspiel darf sich Dänemark über die ersten Punkte bei der WM freuen: Die Nordeuropäer schlagen Slowenien mit 4:0.

Das Spiel bleibt im ersten Drittel torlos, auch weil ein Treffer der Slowenen nach Videobeweis aberkannt wird. Im zweiten Drittel jedoch kann das überlegene Dänemark in Führung gehen. Blichfeld trifft im Power-Play zur Führung (35.). Noch vor der Pausensirene erhöht Russell auf 2:0 (39.).

Der Köln-Legionär schnürt kurz vor Spielende sogar noch den Doppelpack, indem er zum 3:0 trifft (58.). Aagaard setzt mit einem Empty-Net-Tor den Schlusspunkt (60.).

Damit ziehen die Dänen an den Slowenen vorbei und belegen nun Rang sechs in Gruppe B.

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