Sensation perfekt! Lettland schlägt USA bei der Eishockey-WM

Die USA taumeln weiter durch die Eishockey-WM!

Gegen Lettland muss sich das mit NHL-Spielern gespickte Team mit 2:4 geschlagen geben.

Die US-Amerikaner sind von Beginn an tonangebend, doch Lettland hält mit einer entschlossenen Defensivleistung dagegen. Entgegen dem Spielverlauf geht der Außenseiter durch Egle in Front (9.).

Tkachuck gleicht aus, Lettland schlägt zurück

Favorit USA müht sich und schnürt die Letten teils im eigenen Drittel ein, jedoch lange ohne Erfolg. Auch in den ersten drei Powerplays gelingt ihnen kein Treffer. Erst im vierten Überzahlspiel kann Superstar Tkachuk ausgleichen (35.).

Im letzten Drittel ist das Bild ähnlich: Die USA drücken, Lettland wehrt sich mit allem, was es hat. Und wieder gelingt dem Außenseiter die Führung: Smirnovs trifft zum 2:1 (47.).

Wilde Schlussphase

Tkachuck & Co. werfen gegen Spielende nochmals alles nach vorne, man nimmt erwartungsgemäß den Goalie vom Eis. Der ist noch nicht lange auf der Bank, da ist die Partie vermeintlich entschieden: Vilmanis macht das 3:1 (59.).

Doch die USA kommen durch Olivier nochmals heran (60.). Unmittelbar darauf ist aber endgültig Schluss: Vilamnis macht mit seinem zweiten Empty-Netter alles klar (60.).

Damit überholt Lettland die USA in der Tabelle und ist nun hinter Österreich Vierter. Den USA fehlt aktuell zwar nur ein Zähler auf Lettland, das aber mit Großbritannien und Ungarn ein machbares Restprogramm hat. Die USA treffen noch auf Ungarn und Österreich und stehen somit unter Zugzwang.