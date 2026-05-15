Torspektakel! Kanada startet mit Sieg über Schweden in WM

Rekord-Eishockey-Weltmeister Kanada gewinnt in einem torreichen WM-Auftaktspiel gegen Schweden mit 5:3. Die Auswahl rund um NHL-Superstar Sidney Crosby sorgt im Schlussdrittel für die Entscheidung.

Die Finnen gewinnen in der Österreich-Gruppe A gegen Deutschland mit 3:1.

Heißer Schlagabtausch

Beim Offensivspektakel zwischen Kanada und Schweden in der Gruppe B brillierten die jungen Spieler aus der dritten und vierten Linie, wobei der erst 19-jährige Celebrini anstelle des doppelt so alten und als "Captain Canada" bekannten Crosby als Kapitän fungierte.

Tavares (3.) und O'Reilly (16.) schießen die Kanadier im ersten Abschnitt mit 2:0 in Front. Im Mitteldrittel gleichen die Schweden dank der Treffer von Larsson (29.) und Raymond (32.) zwischenzeitlich zum 2:2 aus.

Holloway bringt Kanada wieder in Führung (35.), ehe Ekholm zum 3:3 trifft (36.). Im Schlussdrittel schießen Brown (44.) und Cozens (53.) das Team von Head Coach Donskov zum Sieg.

Finnland besiegt Deutschland

Im Parallelspiel behält Finnland zum Auftakt gegen Deutschland die Oberhand.

Lundell bringt die Finnen in Führung (9.). Nach einem torlosen zweiten Abschnitt sorgen Tore von Puljujärvi (43.) und Raty (55.) für den 3:1-Erfolg. Die Deutschen kommen durch Loibl lediglich zum 1:2-Anschlusstreffer (48.).

Für das ÖEHV-Team startet die Eishockey-WM am Samstag mit dem Spiel gegen Großbritannien (ab 12:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).