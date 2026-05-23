Erster WM-Sieg seit 2011! Norwegen überrascht Schweden

Während Österreich gegen Deutschland die erste Möglichkeit auf den Viertelfinal-Einzug verspielt hat (Spielbericht >>>), kommt es in der Gruppe B der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz zu einer Sensation.

Norwegen bezwingt Schweden mit 3:2 und feiert den ersten WM-Sieg gegen die "Tre Kronor" seit 15 Jahren. Die Norsker feierten 2011 in Kosice einen 5:4-Sieg nach Shootout, nachdem zuvor ein Zwei-Tore-Rückstand wettgemacht werden konnte.

Special Teams im Fokus

Dem elffachen Weltmeister bietet sich in der achten Spielminute eine Top-Möglichkeit auf die Führung, NHL-Star Lucas Raymond bekommt in Unterzahl einen Penalty Shot zugesprochen. Bei diesem scheitert er an Norwegens Henrik Haukeland (9.).

Im selben Powerplay Norwegens schlägt der Außenseiter erstmals zu. Noah Steen trifft an Schweden-Keeper Arvid Söderblom vorbei ins Netz (10./PP).

Die Antwort der Schweden lässt etwas auf sich warten, fällt aber mit einem Mann mehr am Eis. Jungstar Ivan Stenberg besorgt den 1:1-Ausgleich (23./PP).

Norwegen kaltblütig

Spätestens ab diesem Zeitpunkt weist der Gastgeber der WM 2025 ein deutliches Chancenplus auf, doch Norwegen erweist sich vor dem Tor kaltblütig. Steen schnürt per Shorthander den Doppelpack (34./SH) und sorgt für die neuerliche Führung der Norsker.

Raymond gelingt im Schlussabschnitt zwar der Ausgleich (44.), doch die "Tre Kronor" fängt sich sechs Minuten später das nächste Gegentor bei eigener Überzahl ein - Salsten schießt die Norweger zum Sieg (50./SH).

Durch das überraschende Resultat sind Tabellenführer Kanada und die zweitplatzierten Tschechen bereits sicher für das Viertelfinale qualifiziert. Norwegen hält nach fünf Spielen bei zehn Punkten und ist Vierter, Schweden hält nach sechs Partien bei neun Zählern.

Am Dienstag treffen die Schweden auf die Slowakei (3./11 Punkte) und ist hinsichtlich des Viertelfinal-Tickets nicht nur zum Siegen verdammt, sondern auch auf Schützenhilfe angewiesen.