Eishockey-WM: USA schlägt Deutschland erst im Penaltyschießen

Titelverteidiger USA verhindert den ersten Sieg Deutschlands bei der Eishockey-A-Weltmeisterschaft!

In Österreichs Gruppe A schlägt die USA Deutschland mit 4:3 nach dem Penaltyschießen. Dabei geht Deutschland gleich zwei Mal in Führung.

Spiel wird zwei Mal gedreht

Die bisher punktelosen Deutschen starten perfekt in die Partie. Nach genau einer Minute bringt Seider den Puck im Tor unter. Im ersten Drittel gelingt dem Titelverteidiger aber der Ausgleich, Howard sorgt für das 1:1 (15.).

Im Mitteldrittel drehen die US-Amerikaner dann die Partie, Sasson sorgt für das 2:1. Dann folgen mehrere Treffer auf deutscher Seite. Zunächst trifft Wissmann, das Tor wird nach einer Challenge aberkannt (27.).

Etwa dreieinhalb Minuten später trifft dann Tiffels zum 2:2 (30.), ehe Michaelis die Partie erneut drehen kann (33.). So bleibt es bis zum finalen Drittel, in dem den Titelverteidigern spät der Ausgleich gelingt. Novak macht in der 55. Minute das 3:3.

Entscheidung erst im Penaltyschießen

In der regulären Spielzeit wird die Partie nicht entschieden, es geht in die Verlängerung, wo ebenfalls keine Entscheidung fällt.

Im Penaltyschießen setzen sich schließlich die Amerikaner durch, obwohl Deutschland sogar durch Samanski in Führung geht. Doch Coronato und Leonard treffen Penalty vier und fünf, während bei den Deutschen kein Spieler mehr verwandelt.

Somit hat Deutschland den ersten Punkt auf dem Konto. Am Samstag trifft die deutsche Auswahl auf das österreichische Nationalteam (20:20 Uhr). Die USA halten bei fünf Zählern.

Schweden lässt Slowenien keine Chance

In der Gruppe B fährt Schweden einen deutlichen 6:0-Erfolg über Slowenien ein.

Schon in der vierten Spielminute gehen die Skandinavier durch Raymond mit 1:0 in Führung, kurz vor Ende des ersten Spielabschnitts erhöht de la Rose auf 2:0 (20.).

Gleich vier Mal trifft Schweden im Mitteldrittel. Erst schnürt de la Rose den Doppelpack (26.), nur eine Minute später macht Hägg das 4:0 (27.). In der 32. Minute jubelt Raymond über den Doppelpack, nach einer Strafe gegen Cosic ist Slowenien zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl. Ekholm legt in der 38. Minute nochmal nach.

Damit hält Schweden nach dem zweiten Sieg nun bei sechs Punkten, während Slowenien bei drei Punkten bleibt.