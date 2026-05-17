Dänemark Dänemark DEN
Schweden Schweden SWE
Endstand
2:6
0:2 , 1:3 , 1:1
  • Joachim Blichfeld
  • Mikkel Aagaard
  • Mattias Ekholm
  • Oliver Ekman-Larsson
  • Lucas Raymond
  • Jakob Silfverberg
  • Viggo Bjorck
  • - -
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Eishockey-WM: Kasper-Teamkollege sorgt für Sieg der Schweden

Mit einem geglückten Auftritt holt sich der Mitfavorit im Kampf um den WM-Titel die ersten Zähler. Ein NHL-Kollege von Marco Kasper darf über ein Tor jubeln.

Eishockey-WM: Kasper-Teamkollege sorgt für Sieg der Schweden Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Starker Auftritt der "Tre Kronor"!

Ein 6:2-Sieg der Schweden über Dänemark sorgt für den ersten Sieg bei der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz.

Dabei ist NHL-Topstar Lucas Raymond, Teamkollege von Marco Kasper bei den Detroit Red Wings, mit seinem Treffer zum 3:0-Zwischenstand maßgeblich am Erfolg beteiligt (26./PP1).

Schweden sorgt frühzeitig für klare Verhältnisse

Die Schweden sorgen bereits im Mitteldrittel für einen klaren Vorsprung. Nach Torerfolgen von Ekholm (10.), Larsson (18.), Silfverberg (29.) und eben Raymond führt Schweden mit 4:0.

Allerdings dürfen auch die Dänen dank Blichfeld (32./PP1) und Aagaard (52.) zwei Mal jubeln. Aufseiten der Schweden fixieren aber Björck (34./PP1) und Karlsson (56.) den verdienten Sieg.

Damit bleibt Schweden trotz der Auftaktpleite am Freitag gegen Kanada weiterhin auf Kurs Richtung Viertelfinale.

Mehr zum Thema

Klassenerhalt quasi fix! Österreich schlägt auch Ungarn

Klassenerhalt quasi fix! Österreich schlägt auch Ungarn

Eishockey WM
14
Eishockey-WM LIVE: Österreich - Ungarn

Eishockey-WM LIVE: Österreich - Ungarn

Eishockey WM
23
Eishockey-WM: Großbritannien kann USA lange fordern

Eishockey-WM: Großbritannien kann USA lange fordern

Eishockey WM
Eishockey-WM 2026: Die Tabelle der Gruppe B

Eishockey-WM 2026: Die Tabelle der Gruppe B

Eishockey WM
Eishockey-WM 2026: Tabelle der Gruppe A mit Österreich

Eishockey-WM 2026: Tabelle der Gruppe A mit Österreich

Eishockey WM
Eishockey-WM LIVE - die Spiele am Sonntag

Eishockey-WM LIVE - die Spiele am Sonntag

Eishockey WM
Eishockey-WM 2026: Spielplan der Gruppe A mit Österreich

Eishockey-WM 2026: Spielplan der Gruppe A mit Österreich

Eishockey WM
1

Kommentare

Wintersport Eishockey Eishockey-WM Eishockey-WM 2026