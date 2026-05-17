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Joachim Blichfeld
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Mikkel Aagaard
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Mattias Ekholm
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Oliver Ekman-Larsson
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Lucas Raymond
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Jakob Silfverberg
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Viggo Bjorck
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Eishockey-WM: Kasper-Teamkollege sorgt für Sieg der Schweden
Mit einem geglückten Auftritt holt sich der Mitfavorit im Kampf um den WM-Titel die ersten Zähler. Ein NHL-Kollege von Marco Kasper darf über ein Tor jubeln.
Starker Auftritt der "Tre Kronor"!
Ein 6:2-Sieg der Schweden über Dänemark sorgt für den ersten Sieg bei der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz.
Dabei ist NHL-Topstar Lucas Raymond, Teamkollege von Marco Kasper bei den Detroit Red Wings, mit seinem Treffer zum 3:0-Zwischenstand maßgeblich am Erfolg beteiligt (26./PP1).
Schweden sorgt frühzeitig für klare Verhältnisse
Die Schweden sorgen bereits im Mitteldrittel für einen klaren Vorsprung. Nach Torerfolgen von Ekholm (10.), Larsson (18.), Silfverberg (29.) und eben Raymond führt Schweden mit 4:0.
Allerdings dürfen auch die Dänen dank Blichfeld (32./PP1) und Aagaard (52.) zwei Mal jubeln. Aufseiten der Schweden fixieren aber Björck (34./PP1) und Karlsson (56.) den verdienten Sieg.
Damit bleibt Schweden trotz der Auftaktpleite am Freitag gegen Kanada weiterhin auf Kurs Richtung Viertelfinale.