Eishockey-WM: Kasper-Teamkollege sorgt für Sieg der Schweden

Starker Auftritt der "Tre Kronor"!

Ein 6:2-Sieg der Schweden über Dänemark sorgt für den ersten Sieg bei der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz.

Dabei ist NHL-Topstar Lucas Raymond, Teamkollege von Marco Kasper bei den Detroit Red Wings, mit seinem Treffer zum 3:0-Zwischenstand maßgeblich am Erfolg beteiligt (26./PP1).

Schweden sorgt frühzeitig für klare Verhältnisse

Die Schweden sorgen bereits im Mitteldrittel für einen klaren Vorsprung. Nach Torerfolgen von Ekholm (10.), Larsson (18.), Silfverberg (29.) und eben Raymond führt Schweden mit 4:0.

Allerdings dürfen auch die Dänen dank Blichfeld (32./PP1) und Aagaard (52.) zwei Mal jubeln. Aufseiten der Schweden fixieren aber Björck (34./PP1) und Karlsson (56.) den verdienten Sieg.

Damit bleibt Schweden trotz der Auftaktpleite am Freitag gegen Kanada weiterhin auf Kurs Richtung Viertelfinale.