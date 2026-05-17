Tag 3 der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz!

Nach dem Topstart gegen Großbritannien steht für Österreich heute das nächste wegweisende Duell auf dem Programm. Insgesamt warten sechs Partien auf die Fans! Eishockey-WM - JETZT LIVE>>>

Nächster Streich gegen Ungarn?

Nach der 5:2-Gala zum Auftakt will die Mannschaft von Roger Bader heute nachlegen.

Gegen Ungarn gilt Österreich erneut als Favorit - mit einem weiteren Sieg wäre der Klassenerhalt so gut wie fixiert. LIVE-Ticker: Österreich vs. Ungarn (16:20 Uhr) >>>

Schweden und Deutschland im Abend-Einsatz

Auch abseits der Österreicher geht es heute zur Sache: Während Schweden am Nachmittag gegen Dänemark den nächsten Sieg anpeilt, ist Deutschland am Abend gegen Lettland gefordert. LIVE-Ticker>>>

LIVE: 6 Spiele am Sonntag