Österreich hat bei der Eishockey-WM die Sensation geschafft und ist ins Viertelfinale eingezogen.

Die ÖEHV-Auswahl deklassierte am Dienstag in Stockholm im Duell um den Aufstieg Lettland 6:1 (1:0,2:1,3:0) und steht nach 31 Jahren wieder in den Top acht. Der Gegner in der K.o.-Runde am Donnerstag steht am Abend fest.

Eine 3:0-Führung durch die Schweiz-Legionäre Dominic Zwerger (18.), Benjamin Baumgartner (24./PP) und Vinzenz Rohrer (26.) ebnete vor 4.973 Zuschauern den Weg.

Erstmals in der Neuzeit gewann eine österreichische Mannschaft bei einer WM vier Spiele. Nach den Erfolgen gegen die Slowakei (2:1 n.P.), Frankreich (5:2), Slowenien (3:2 n.P.) und nach einer bärenstarken Leistung gegen Lettland qualifizierte sich erst zum zweiten Mal eine rot-weiß-rote Auswahl für ein Viertelfinale. Davor war das 1994 in Bozen gelungen.

